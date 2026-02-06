Otrā diena Kazahstānā latgaļu patriotei Margaritai Kolosovai šovā “Slavenības. Bez filtra” nesākas uz pozitīvas nots – kamēr viņa ir gatava doties ceļā, ceļabiedri pusdienlaikā vēl bauda miegu. Enerģiskā latgaliete neplāno tērēt laiku, guļot svešā dzīvoklī, tāpēc, ignorējot citu vēlmi atpūsties, viņa uzņemas iniciatīvu. Margarita apņēmīgi modina visus aizmigušos, lai beidzot dotos iepazīt Astanu, jo tik tāls ceļš nav mērots dīkdienības dēļ.
“Es nesaprotu, Makss. Es mēroju 1300 kilometru, tu 15 stundas vilcienā, lai tā kārtīgi pagulētu Astanā? Tu vispār zini, cik ir pulkstenis? Paskaties!” Margarita pikti uzrunā savu internetā iepazīto draugu.
Aizkarā Margarita neslēpj savu sašutumu: “Ir otrā dienā Astanā. Mostos no rīta – klusums. Neviens mani pat negribēja modināt, jo visi ir slīpi! Pilnīgākajā autā!” Viņa turpina modināt Maksatu, sakot, ka viņiem jau sen vajadzējis izbraukt, jo iepriekšējā vakarā taču kopīgi kaluši plānus šai dienai.
“Ja tu vakarā ar pieaugušu cilvēku bērnu klātbūtnē sarunā, ka tikos un tikos izbraucam no mājām, jo diena ir īsa, ātri paliek tumšs, bet mēs gribam dažādas vietas apskatīt. Tev sit rokā un saka – vīrs un vārds! Beigās ne vīra, ne vārda, guļ!” nesaprašanā ir Margarita.
Viņa savu pusaizmigušo draugu sagaida virtuvē, cienājot ar bulciņām. Viņa saka, ka visi vispirms brauks uz akvāriju, bet pēc tam uz tirdzniecības centru, lai iegādātos Maksata meitām kādas dāvanas. “Es domāju, ka cenas varētu būt atšķirīgas konkrētiem produktiem. [..] Galvā skaitu, cik man uz konta vēl ir palicis, tā kā nav nekādu problēmu!”
