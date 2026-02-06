Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtījis prokuratūrai kriminālprocesu, kurā gūti pierādījumi, ka divi AS "Rīgas Centrāltirgus" darbinieki pieņēmuši kukuļus un citus prettiesiskus labumus no privātpersonām, informēja KNAB.
Kukuļi maksāti ar mērķi nodrošināt tirgotājiem vietas "Rīgas Centrāltirgus" atjaunotajā Sakņu paviljonā.
KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka bijusī tirgus amatpersona un viens darbinieks no trim personām kukuļos un citos labumos kopumā saņēmuši 4500 eiro.
Pretlikumīgās darbības bija vērstas uz to, lai tirgus noslēgtu nomas līgumus ar konkrētiem ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un
piešķirtu tiem tirdzniecības vietas Sakņu paviljonā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka pēc naudas saņemšanas abas iesaistītās personas to sadalījušas vienādās daļās.
Noslēdzot pirmstiesas izmeklēšanu, KNAB rosinājis Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret bijušo amatpersonu par kukuļņemšanu, pret darbinieku par kukuļņemšanas atbalstīšanu un prettiesisku labumu pieņemšanu, kā arī pret trim privātpersonām par kukuļdošanu.
Tāpat KNAB aicina turpināt procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu trim juridiskajām personām, kuru interesēs šie nodarījumi veikti.
Krimināllietas materiāli 4. februārī nosūtīti izmeklēšanas prokuratūrai, līdz ar to konkrētā pirmstiesas izmeklēšana ir pabeigta. Par tālākajām darbībām lems prokuratūra kā procesa virzītāja šajā kriminālprocesā, kas sākts 2025. gada 10. septembrī.
KNAB norāda, ka kopš 2008. gada
šis ir jau septītais gadījums, kad iestāde rosina kriminālvajāšanu pret "Rīgas Centrāltirgus" darbiniekiem
par dažādiem noziegumiem.
Birojs arī atgādina, ka nomas tiesības "Rīgas Centrāltirgus" var iegūt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu tirgus administrācijai, kas izvērtē tā atbilstību prasībām. Ja tiesības iegūtas ar nelikumīgām metodēm, tostarp kukuļošanu, iesaistītajām personām var iestāties kriminālatbildība.
