Latvija, Igaunija un Beļģija saņēmušas pirmos Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmuma "Origin Robotics" izstrādātos pārtvērējdronus "Blaze", pavēstījis aizsardzības ministrs Andris Sprūds ("Progresīvie").
Pēc ministra teiktā, šīs trīs NATO valstis kļūst par pirmajām Eiropā, kas ievieš pilnībā autonomu pārtvērējdronu sistēmu, reaģējot uz pieaugošajiem riskiem gaisa telpā.
"Origin Robotics" radītais bezpilota pārtvērējs "Blaze" paredzēts pretinieka dronu un citu ātri kustīgu gaisa mērķu pārtveršanai un iznīcināšanai. Tas ir mobilam pielietojumam piemērots un ātri izvietojams risinājums, kas izmanto radara informāciju un mašīnredzes tehnoloģijas, lai ar augstu precizitāti identificētu, sekotu un neitralizētu naidīgus dronus lidojuma laikā, nodrošinot autonomu un izmaksu ziņā efektīvu papildinājumu pretgaisa aizsardzībai.
Latvija šogad pretgaisa aizsardzības stiprināšanai plāno atvēlēt 200,54 miljonus eiro, bet vēl 50 miljoni eiro paredzēti bezpilota lidaparātu spēju attīstīšanai. Tas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar šo gadu, kad šīm vajadzībām tika novirzīti 20 miljoni eiro.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Origin Robotics" apgrozījums 2024. gadā sasniedza 1 812 469 eiro, bet peļņa bija 47 076 eiro. Uzņēmums dibināts 2022. gadā, un tā lielākie īpašnieki ir Agris Ķipurs (39,66%), Iļja Nevdahs (28%) un Konstantīns Popiks (22,34%).
2024. gada nogalē "Origin Robotics" saņēma Eiropas Komisijas apstiprinājumu 4,5 miljonu eiro finansējumam no Eiropas Aizsardzības fonda, lai attīstītu bezpilota tehnoloģijās balstītu mērķu norādes spēju, tādējādi paplašinot precīzi vadāmās munīcijas izmantošanas iespējas.
