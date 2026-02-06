Pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" jeb Latgales koncertzāli "Gors" turpmāk vadīs līdzšinējā Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja Ilona Rupaine, informēja pašvaldībā.
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma kārtību Rupaine iecelta uzņēmuma valdes locekles amatā. Viņa ir komponiste, pedagoģe un muzikoloģe, kā arī "Gora" Mākslinieciskās un pasākumu nodaļas vadītāja kopš koncertzāles atklāšanas 2013. gadā.
Pašvaldībā uzsver, ka Rupaines vadībā koncertzālei izdevies noturēt sākotnēji iecerēto virzienu — nodrošināt mākslinieciski augstvērtīgu un sabiedrībai pieejamu kultūras piedāvājumu, kā arī uzturēt stabilu kvalitatīvas kultūras programmu Latgalē un visā Latvijā.
Rupaines profesionālā karjera sākusies Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, vēlāk viņa studējusi Mūzikas akadēmijas Muzikoloģijas nodaļā un ieguvusi maģistra grādu Kultūras akadēmijas Kultūras menedžmenta programmā.
Kopš 1987. gada viņa strādā par mūzikas teorijas pasniedzēju Rēzeknes Mūzikas vidusskolā,
kā arī gandrīz 20 gadus docē mākslas menedžmentu Mākslas akadēmijas Latgales filiālē.
Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) norāda, ka uzņēmumu vadībā būtiska ir profesionāla pieeja, lai lēmumi būtu pārdomāti un ilgtspējīgi, sabalansējot māksliniecisko kvalitāti ar saimniecisko atbildību. Tas esot svarīgi gan stabilai attīstībai, gan sabiedrības uzticības stiprināšanai.
Viņš arī piebildis, ka pašvaldība meklēs iespējas nodrošināt stabilu un prognozējamu valsts atbalstu kultūras satura veidošanai, jo kvalitatīva kultūrtelpa veicina reģiona attīstību un sabiedrības saliedētību.
Pirmdien, 9. februārī, pulksten 11 paredzēta domes Finanšu un budžeta komitejas sēde, kurā plānots skatīt grozījumus deleģēšanas līgumā ar "Austrumlatvijas koncertzāli", kā arī Kultūras ministrijas ierosinājumus par koncertzāles pārvaldību.
Jau iepriekš ziņots, ka 30. decembrī tika sasaukta pašvaldības uzņēmuma "Austrumlatvijas koncertzāle" dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā tika skatīti jautājumi par Zirniņas atsaukšanu no amata un jauna valdes locekļa iecelšanu amatā.
