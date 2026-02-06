Milzīgi uzpumpētajā un uzpūstajā valsts administratīvajā aparātā, apkalpojot sabiedrības intereses un izdarot pilsoņiem lietišķus pakalpojumus, iestājies apsīkums. Grūtdieņiem, augsta līmeņa kabinetu klerkiem tik tikko pietiek ar nodokļos iekasētajiem līdzekļiem, lai samaksātu sev saskrūvētās algas un absolūti nepamatoti uzšķiņķotās prēmijas un naudas balvas.
Pārējam pietrūkst – nepietiek finansējuma, tehniskā nodrošinājuma, personāla, tiešo darītāju, nevis krēslu mīkstumā kancelejās sēdētāju. Jau iekšlietu ministrs izziņoja iesaukumu ārštata policistos, ka sabiedrības pārstāvjiem jāiesaistās kā izpalīgiem drošības uzturēšanā. Par kārtībniekiem nebūs grūti kvalificēties vīriem brieduma gados, kuri rūdījušies PSRS varas periodā brīvprātīgajos kārtības sargos, piešancējot saucamajos "družiņņikos", un arī jaunākā paaudze, nebūdami baltrocīši, pieprazdami cīņas mākslas, trenējušies atlētismā, var būt vērtīgs papildinājums retās patruļpolicijas rindās. Tagad novatoriskai pieejai ar sabiedriskajiem papildspēkiem sekojis neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – "ātrie". Gluži dabīgi, ātrās palīdzības auto nespēj izbraukāt pēc katra izsaukuma un dzīvības glābšanas zelta stundas likumu ievēro tikai nāvītes apdraudētiem insultniekiem un infarktā nokritušiem. Ja ir elementārāka vaina, sāp mugura, ka cilvēks saliecies deviņos līkumos, krītot uz ielas ledus pampakiem, lauzts loceklis, piemeties pļūtamais vai psihošanas kaite, vai alkonauts smagi cietis dzerstiņā, spārdīts un žņaugts, guļ ar politraumām – lai pacienti ciešas un gaida, kad mediķi atbrīvosies un atskries. Vai ar 37,2 temperatūru mirstošā vīrieša tuvinieks lai zvana konsultāciju centram un saņem komandas pa tālruni – iedodiet viņam vemjamās zāles, veiciet mākslīgo elpināšanu!