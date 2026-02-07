ASV prezidents Donalds Tramps kopš atgriešanās pie varas ievērojami pastiprinājis cīņu pret nelegālo imigrāciju un solījis izraidīt no valsts miljoniem migrantu. Taču daudzi amerikāņi uzskata, ka likumsargu izmantotās metodes ir pārāk agresīvas, un maskās tērptos aģentus salīdzina ar nacistiem.

Imigrācijas jautājumi pēdējos gados ir kļuvuši par vienu no karstākajām tēmām ASV politikā, un to prasmīgi izmantojis arī ASV prezidents Donalds Tramps, kuram šo jautājumu cilāšana palīdzējusi jau divreiz uzvarēt prezidenta vēlēšanās. Amerikāņi uzskata, ka Trampa pārstāvētā Republikāņu partija kopumā piedāvā labākus risinājumus imigrācijas jautājumā nekā opozīcijā esošā Demokrātu partija, kuru Tramps un citi republikāņi vaino par nelegālās imigrācijas veicināšanu.

Amerikāņi kopumā ir imigrantu nācija, jo gandrīz katrs amerikānis ir pēctecis ieceļotājiem no Eiropas vai kādas citas pasaules daļas. Piemēram, prezidenta Trampa māte Mērija ir dzimusi Skotijā, bet viņa vectēvs Frederiks jeb Frīdrihs Tramps ir cēlies no Vācijas. Arī divas no trim Trampa sievām savulaik ieceļojušas ASV no Eiropas. Tikai neliela daļa ASV iedzīvotāju, tā saukto “indiāņu” cilšu pēcteči, var uzskatīt sevi par Amerikas pamatiedzīvotājiem.

