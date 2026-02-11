Norvēģu biatlonists Sturla Lēgreids pēc olimpiskās bronzas izcīnīšanas intervijā dalījās ar privātās dzīves pārdzīvojumiem un tādējādi aizēnoja komandas biedra zvaigžņu brīdi.
Norvēģijas biatlonisti 20 km individuālajā distancē izcīnīja divas medaļas – Johans Botns ar precīzu šaušanu kļuva par čempionu, bet Lēgreids tika pie bronzas godalgas. Taču pēc sacensībām tieši Lēgreida vārds ziņu virsrakstos vīdēja biežāk, jo intervijā Norvēģijas raidorganizācijai "NRK" viņš emocionāli atklāja, ka krāpis savu draudzeni. "Pirms sešiem mēnešiem es satiku savas dzīves mīlestību. Skaistāko un jaukāko cilvēku pasaulē, bet pirms trim mēnešiem es pieļāvu savas dzīves lielāko kļūdu un viņu krāpu," nespēdams valdīt asaras, tiešraidē šņukstēja biatlonists. Noprotams, ka savai, šķiet, nu jau bijušajai draudzenei, viņš par sānsoli pastāstījis tikai pirms nedēļas, bet tagad ar publisku grēksūdzi centies iežēlināt viņu. "Šī ir bijusi sliktākā nedēļa manā mūžā, ir neciešama sajūta, ja esi sāpinājis kādu, kuru tik ļoti mīli," Lēgreids neslēpa savas jūtas.
Šāda viņa rīcība izsauca sašutumu norvēģu sportistu saimē, jo Lēgreida teiktais ilgu laiku bija dienas galvenā ziņa. "Norvēģija vakar izcīnīja trīs zelta medaļas, bet medijos daudzas stundas pirmās lapas galvenā ziņa ir Sturlas neuzticība, kas, manuprāt, nav pareizi," uzskata distanču slēpotājs Einārs Hedegarts. Lēgreidu kritizēja arī bijušais komandas biedrs Juhaness Bē. "Sturla ir emocionāls cilvēks, taču tā bija pilnīgi nepareiza rīcība, neīstajā vietā un laikā. Tā vietā, lai mēs redzētu priecīgu cilvēku, kurš ticis pie savas pirmās individuālās olimpiskās medaļas, bija raudošs un nožēlojams zēns," sacīja biatlonista karjeru noslēgušais Juhaness Bē.
Pēc sacensībām notikušajā preses konferencē arī Lēgreids bija apjautis, ka nozadzis kolēģim lielu daļu uzmanības, tāpēc atvainojās Botnam, bet vakar ar Norvēģijas olimpiskās komandas starpniecību izplatīja paziņojumu, ka spēļu laikā vairs nesniegs komentārus par savu privāto dzīvi. Savukārt norvēģu medijs "VG" rakstiski sazinājies ar sievieti, kuru krāpis biatlonists. Sarakstē ar laikrakstu šī dāma, kuras vārds netiek izpausts, vispirms apsveikusi Botnu ar čempiona titulu, bet par Sturlas publisko grēku nožēlu paudusi, ka ir grūti piedot pat pēc mīlestības apliecinājuma visas pasaules priekšā, jo viņai joprojām sāp Lēgreida neuzticība, pie reizes arī piebilstot, ka viņš vēlreiz viņu sāpinājis ar šo interviju, jo sieviete nav vēlējusies šādi nonākt mediju uzmanības centrā. Lēgreida intervija ātri izplatījās gan lielākajos pasaules medijos, gan sociālajos tīklos.
