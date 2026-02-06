Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis savai jaunajai komandai Goldensteitas "Warriors" pievienosies piektdienas vakarā Losandželosā, ceturtdien pavēstīja vienības galvenais treneris Stīvs Kers, uzsverot latvieša vērtīgās īpašības laukumā.
Tomēr Kers norādīja, ka maz ticams, ka Porziņģis jau sestdien (svētdienas naktī pēc Latvijas laika) dosies laukumā pret Losandželosas "Lakers". Taču viņa debija gaidāma tuvākajā laikā.
Treneris uzsvēra, ka maiņa nebūtu notikusi, ja komandai nebūtu pārliecības par Porziņģa veselības stāvokli un spēju regulāri palīdzēt komandai. Viņš piebilda, ka kluba iecere ir latvieti iesaistīt spēlē.
Jau ziņots, ka trešdien "Warriors" ieguva Porziņģi maiņas darījumā no Atlantas "Hawks", pretējā virzienā nosūtot uzbrucēju Džonatanu Kumingu un aizsargu Badiju Hīldu.
"Kad viņš ir vesels, viņš ir ellīgi labs spēlētājs,"
par Porziņģi izteicās Kers. "Viņš patiešām atbilst tam, kas mums vajadzīgs - augums, vieta laukumā, metieni, groza aizsardzība. Katrai komandai tas ir vajadzīgs, bet mums tas ir bijis vajadzīgs vienmēr. Mums nekad nav bijis tāda spēlētāja kā viņš."
Savukārt "Warriors" līderis
Stefens Karijs pauda prieku par Porziņģa gaidāmo iesaistīšanos spēlēs,
norādot, ka tas var palīdzēt komandai cīņā par iekļūšanu "play-off". Viņš uzsvēra, ka svarīgākais ir spēlētāja pilnīga veselība, lai viņš varētu demonstrēt savu labāko sniegumu.
Arī kluba ilggadējs spēlētājs Dreimonds Grīns par Porziņģa pievienošanos "Warriors" komandai noskaņots pozitīvi. Viņš uzsvēra Porziņģa spējas aizsardzībā un norāda, ka Kristaps bija svarīgs atslēgas elements Bostonas "Celtics" 2023.-2024. sezonas čempionāta izcīnīšanā.
Klubs arī informēja, ka Porziņģis spēlēs ar 7. numuru, kas iepriekš piederēja Hīldam. Ar latvietim ierasto 8. numuru "Warriors" sastāvā spēlē aizsargs De'Entonijs Meltons.
Šosezon "Hawks" sastāvā Porziņģis vidēji mačā guva 17,1 punktu, izcīnīja 5,1 atlēkušo bumbu un atdeva 2,7 rezultatīvas piespēles, taču traumu un slimību dēļ piedalījās tikai 16 no 52 spēlēm.
Desmit NBA sezonu laikā "Warriors" kļūs par Porziņģa sesto komandu. Iepriekš viņš spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics", ar kuru 2024. gadā kļuva par čempionu, kā arī Atlantas "Hawks".
Goldensteitas komanda ar bilanci 28–24 šobrīd ieņem astoto vietu Rietumu konferencē. Pēc spēles pret "Lakers" nākamais mačs Porziņģa jaunajai vienībai paredzēts agrā otrdienas rītā pēc Latvijas laika savā laukumā pret Memfisas "Grizzlies".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu