Plānotās pārmaiņas Rīgas pašvaldības pirmsskolu tīklā visvairāk ietekmēs tādas apkaimes kā Vecmīlgrāvis, Iļģuciems un Ķengarags, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" teica Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV).
Viņš norādīja, ka galvaspilsētā iecerēts fiziski slēgt desmit bērnudārzu ēkas, bet vēl vairākas iestādes reorganizēt — bērnudārzi turpinās darboties, taču juridiski tiks apvienoti, tādējādi samazinot administratīvās izmaksas. Kā piemēru vicemērs minēja divus līdzās esošus bērnudārzus Slokas ielā 126 un 126a, kur paredzēts apvienot administrāciju un lietvedību.
Ķirsis uzsvēra, ka vietās, kur saglabājas pakalpojuma sniegšana, vecākiem neesot pamata satraukumam, bet arī slēgto bērnudārzu gadījumā citas pirmsskolas iestādes atrodas tikai dažu kvartālu attālumā.
Runājot par izmaiņām vispārējās izglītības iestāžu tīklā, vicemērs atgādināja, ka pērn pieņemts lēmums Vecmīlgrāvī apvienot 31. vidusskolu ar Rīnūžu vidusskolu. Savukārt nākamgad plānots apvienot Gaiļezera pamatskolu ar Mežciema pamatskolu, kā arī Sarkandaugavas pamatskolu ar Broces liceju.
Jau vēstīts, ka audzēkņu skaita izmaiņu dēļ nāksies slēgt vairākas Rīgas pirmsskolas iestādes un skolas, intervijā LTV "Rīta panorāmai" atzina Rīgas mērs.
Aptauja
Cik veiksmīgi, jūsuprāt, noritējusi pāreja uz vienotu skolu latviešu valodā?
