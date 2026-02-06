Sociālajā medijā "Facebook" Latvijas Olimpiskā komiteja dalījusies ar fotogrāfijām no Kortīnas olimpiskās trases, kur Latvijas bobslejisti sastapuši amerikāņu reperi Snoop Dogg.
Ar pasaulslaveno mūziķi kopbildēs redzami bobslejisti Edgars Nemme un Māris Kļava.
Publicētajos attēlos un video redzams, ka mūziķis bija uzvilcis brilles olimpiskajā tematikā, kā arī izmēģinājis braucienu latviešu kamaniņās.
Latvijas Olimpiskā komiteja apstiprinājusi Latvijas delegāciju 68 sportistu sastāvā, kas būs līdz šim lielākā valsts pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.
