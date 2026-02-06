Dziedātāja Antra Stafecka žurnālam "Privātā Dzīve" skaidrojusi, kāpēc gan "Muzikālajā bankā", gan "Supernovā" uz skatuves izvēlējusies baltus tērpus.
Antras Stafeckas un Ingara Viļuma duets vispirms "Muzikālajā bankā" ar dziesmu "Sauciet" ieguva 6. vietu, bet pagājušajā sestdienā uzstājās "Supernovas" pusfinālā ar dziesmu "Divējāda".
Stafecka skaidrojusi, ka baltā krāsa skatuves tēlā parādījusies jau pirms trim gadiem, kad tika izpildīta dziesma "Dzīparos". Viņa norādījusi, ka skatuves tērpi atspoguļo mākslinieku sajūtas un šobrīd
tieši baltā krāsa rada gaišuma un tīrības izjūtu.
Dziedātāja atzinusi, ka patlaban viņai grūti iedomāties uzstāšanos zaļas vai zilas krāsas tērpos, jo par savu krāsu viņa uzskata tieši balto.
Runājot par tērpu tapšanu, Stafecka pastāstījusi, ka dienu pirms uzstāšanās "Muzikālajā Bankā" viņa pati kleitai piešuvusi bārkstis un dekoratīvus akmentiņus.
