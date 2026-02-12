Svinīgā gaisotnē kinoteātrī "Forum Cinemas" aizvadīta Dž. Dž. Džilindžera filmas "Perfektie" pirmizrāde, pulcējot aktierus, kino nozares pārstāvjus, medijus un filmas atbalstītājus. Vakars aizritēja īpašā noskaņā ar skatītāju ovācijām, pateicībām komandai un emocionālām sarunām par filmas tapšanu un stāsta aktualitāti. Filma skatāma kinoteātros un kino izrādīšanas vietās visā Latvijā no 13. februāra.
Filma "Perfektie" ir ironiska melnā komēdija par godīgumu, noslēpumiem un privātumu digitālajā laikmetā. Filmas stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet kā nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt. Bet vai tā tiešām ir?
Pirmizrādes vakarā aktrise Linda Kalniņa uzsvēra stāsta starptautisko vērtību un tā nonākšanu pie skatītājiem Latvijā: "Esmu ļoti priecīga, ka tagad arī latviešiem ir šī brīnišķīgā itāļu režisora Paolo Dženovēzes filma "Perfetti sconosciuti" ("Pilnīgi svešinieki") latviešu versija, jo ne vienmēr divritenis ir jāizdomā no jauna."
Filma ir uzņemta vienās un tajās pašās vietās Viļņā trīs valstu versijās — Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šis ir līdz šim nepieredzēts projekts Baltijas kinovēsturē, kas apvienojis reģiona producentu un radošo komandu spēkus, radot gan vienotu vizuālo pasauli, gan trīs unikālas interpretācijas par stāstu.
Pazīstamais igauņu operators Mihkels Soe filmēja gan igauņu, gan latviešu filmas versiju. Par unikālo pieredzi uzņemt vienu un to pašu stāstu divreiz viņš pirmizrādes vakarā stāstīja:
"Bija ļoti interesanti un reizē izaicinoši filmēt šo filmu vēlreiz pēc tam, kad jau biju filmējis igauņu versiju.
Otrajā piegājienā man bija iespēja izvērtēt iepriekš paveikto un izlabot savas kļūdas. Filmu industrijā tā notiek ļoti reti, ka vari vienu un to pašu filmu uzņemt divas reizes. Filmēšanas process bija ārkārtīgi patīkams, strādājot ar tik profesionāliem aktieriem. Ja aktieri spēlē izcili, operatora uzdevums ir netraucēt un vienkārši ieslēgt kameru, lai ļautu skatītājiem baudīt stāstu."
Savukārt aktrise Dārta Danēviča dalījās ar skatītājiem par filmēšanas pieredzi: "Filmēšanas procesu un to atmosfēru, kā mums ir gājis uz laukuma, man ir pārliecība, ka arī jūs sajutīsiet uz ekrāna. Piecpadsmit un septiņpadsmit gadu filmēšanās pieredzē varu teikt, ka šī filmēšana ir viens no foršākajiem procesiem, kāds vien ir bijis. Perfekti."
Filma "Perfektie" jau no pirmajiem seansiem izpelnījusies siltu skatītāju uzņemšanu, un veidotāji uzsver, ka
tas ir stāsts, kas liek gan smieties, gan aizdomāties, gan vēl ilgi pēc seansa diskutēt
un, iespējams, arī pašiem uzdrošināties uzspēlēt šo spēli. Lomās ir izcila pašmāju aktieru buķete: Dārta Daneviča, Dainis Grūbe, Intars Rešetins-Pētersons, Linda Kalniņa, Mārtiņš Egliens, Jānis Āmanis, Anete Kursīte un Santa Breikša.
Īpašie seansi ar radošās grupas piedalīšanos, kuros varēs tikties ar filmas aktieriem, uzdot jautājumus, kā arī kopā nofotografēties, notiks 12. februārī pulksten 18.30 "Cinamon Alfa", kā arī 13. februārī pulksten 18.30 kinoteātrī "Splendid Palace". Bet Valentīndienas vakarā 14. februārī pulksten 19.00 īpašais seanss notiks "Apollo Kino Riga Plaza".
Nedēļas nogalē turpināsies reģionālie radošie seansi Kurzemē — 15. februārī pulksten 13.00 Kuldīgā, kā arī tajā pašā dienā kinoteātrī "Cinamon Balle" pulksten 16.00 Liepājā, Vidzemē īpašais seanss paredzēts Ogrē 18. februārī pulksten 19.00 Ogres novada Kultūras centrā.
Filma "Perfektie" veidota pēc itāļu režisora Paolo Dženovēzes slavenās filmas scenārija "Pilnīgi svešinieki" ("Perfetti sconosciuti"), kas ieguvusi David di Donatello balvu kā labākā filma.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu