Maskavā sašauts Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) priekšnieka vietnieks ģenerālleitnants Vladimirs Aleksejevs, piektdien pavēstīja Izmeklēšanas komiteja.
Ģenerālis sašauts mājā Volokolamskas šosejā. Viņš nogādāts slimnīcā.
Piektdien "pagaidām nenoskaidrota persona raidīja vairākus šāvienus uz vīrieti un aizbēga no notikuma vietas", teikts komitejas paziņojumā.
Ģenerālis nogādāts Maskavas slimnīcā, par viņa stāvokli nekas tuvāk netiek ziņots.
Aleksejevs sašauts mugurā, vēsta "Telegram" kanāli "Mash" un "Baza".
Ierosināta krimināllieta pēc pantiem par slepkavības mēģinājumu un šaujamieroču nelikumīgu apriti.
ISW: Krievija grib pārvērst Ukrainu par vēl vienu Baltkrieviju
Kremlis meklē jaunus argumentus, lai pārliecinātu ASV un Eiropu nepiekrist drošības garantijām Ukrainai, un tā galīgais mērķis ir pārvērst Ukrainu par vēl vienu Baltkrieviju, secinājuši ASV Kara izpētes institūta (ISW) eksperti, kas analizējuši Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova neseno interviju Kremļa propagandas medijam RT.
Vienīgais variants, ko Krievija ir "gatava uzskatīt par ilgtermiņa, mūžīgu kaimiņu", ir draudzīga Ukraina, kas ne vienmēr ir sabiedrotā, bet ir neitrāla un labvēlīga, RT klāstīja Lavrovs.
Ministra paziņojums sniedz norādi uz papildu prasībām, kas iestrādātas Krievijas sākotnējā prasībā pēc Ukrainas neitralitātes, un norāda, ka Krievija cenšas pārvērst Ukrainu par marionešu valsti, pat ja tā fiziski nekontrolē visu Ukrainas teritoriju, pauž ISW eksperti.
Lavrova prasība, lai pēckara Ukraina būtu draudzīga un labvēlīga, nozīmē, ka Krieviju apmierinās tikai tāda Ukraina, ko vadīs prokrieviski noskaņota valdība, kas īstenos prokrievisku politiku, uzsver ISW.
"Krievija, visticamāk, cenšas Ukrainu pārvērst par vēl vienu Baltkrieviju, ko Krievija ir "de facto" anektējusi, lai gan Baltkrievija ir saglabājusi savas robežas un valdību,"
teikts ISW publikācijā.
Lavrovs atkal noraidīja Rietumu drošības garantijas Ukrainai. Viņš arī noraidīja iespēju izbeigt uguni līdz galīgā miera risinājuma noslēgšanai, sakot, ka Rietumi izmantotu šādu pamieru, lai piegādātu Ukrainai ieročus.
Kā norāda ISW, Kremļa amatpersonas pēdējos mēnešos ir atkārtojušas to pašu retoriku par Rietumu drošības garantijām, konsekventi saucot šādas garantijas par Krievijai nepieņemamām un dēvējot ārvalstu karaspēka izvietošanu Ukrainā par leģitīmiem Krievijas mērķiem.
"Tomēr tagad Kremlis, šķiet, cenšas atrast jaunus argumentus, lai noraidītu Rietumu drošības garantijas un pārliecinātu ASV un Eiropu nepiekrist tām, visticamāk, ASV, Ukrainai un Eiropai tuvojoties vienošanās noslēgšanai," rezumē ISW analītiķi.
