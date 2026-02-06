4. februārī Rīgā, kafejnīcā "Andalūzijas Suns", notika hiphopa festivāla "Straume" pirmais oficiālais ieskandināšanas pasākums galvaspilsētā. Tas pulcēja hiphopa māksliniekus, žanra cienītājus un radošās kopienas pārstāvjus, simboliski atklājot festivāla jubilejas sezonu un uz vienu vakaru Rīgas centrā radot Līgatnes Zeit radošā kvartāla festivāla atmosfēru.
Pasākuma laikā tika atklāts vēl viens festivāla mākslinieks — Deniss — viens no aizvadītā gada straumētākajiem repa māksliniekiem Latvijā, kurš 2025. gadā izdevis albumu "22" un minialbumu "Plejādes". Līdz šim izsludināto festivāla programmu veido reperis ansis, Marko & galaktik, rolands če un Eliots.
"Par godu hip hop festivāla "Straume" jubilejai
vēlamies, lai šī gada programma mākslinieku ziņā ir kā visu zvaigžņu salidojums,
lai tā rada sajūtu, ka divu dienu laikā vienuviet ir iespēja redzēt un dzirdēt labākos no labākajiem Latvijas reperiem vienreizējā salikumā," komentē festivāla līdzproducents Gustavo.
Vakara gaitā klātesošie atskatījās uz aizvadītā gada grafiti konkursa darbiem — apmeklētājiem demonstrēti gan video fragmenti, gan labākie mākslinieku darbi, vēlreiz akcentējot ielu kultūras nozīmīgo lomu festivāla identitātē. Vienlaikus oficiāli izsludināts arī STRAUME 2026 grafiti konkurss, aicinot māksliniekus kļūt par daļu no festivāla radošās platformas arī šogad.
"Hiphopa kultūra nav tikai reps, dīdžejošana, mode vai breikdancs — neatņemama tās sastāvdaļa ir arī ielu māksla jeb grafiti. Tāpēc jau trešo gadu pēc kārtas festivāla otrajā dienā rīkojam Straume graffiti/street art cīņas, kur seši profesionāli mākslinieki sacentīsies par titulu Straume ’26 Graffiti Master. Apmeklētājiem tā ir iespēja klātienē vērot mākslas darbu tapšanu un piedzīvot radošo procesu," stāsta festivāla producents Arnolds Zeitmanis.
Festivāls "Straume" ir viens no retajiem Latvijā, kas piedāvā īsta festivāla sajūtu, kur viena no neatņemamām festivāla sastāvdaļām ir telšu pilsētiņa, turklāt festivāla apmeklētājiem tā ir pieejama bez maksas. Festivāla "Straume" norises vieta nemainīgi ir "Zeit" radošais kvartāls, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka sirdī Līgatnē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu