Masu apšaude Hanukas svētku pasākumā Sidnejā bija terorakts, ko iedvesmoja teroristu organizācija "Islāma valsts", otrdien paziņojusi Austrālijas federālās policijas komisāre Krisija Bareta.
Jau vēstīts, ka divi uzbrucēji svētdien apšaudīja ebreju Hanukas svētku pasākumu Sidnejas Bondi pludmalē, nogalinot 15 un ievainojot 41 cilvēku.
Policisti atklāja uguni uz uzbrucējiem, kas bija tēvs un dēls, nogalinot 50 gadus veco tēvu un ievainojot 24 gadus veco dēlu. Apšaudē ar uzbrucējiem tika ievainoti divi policisti. Ievainotais uzbrucējs ir kritiskā stāvoklī, un policija viņu aizturējusi.
Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs norādīja, ka secinājumi par uzbrucēju ideoloģiskajiem uzskatiem ir balstīti uz iegūtajiem pierādījumiem, tostarp "Islāma valsts" karogu klātbūtni konfiscētajā transportlīdzeklī.
Pēc apšaudes slimnīcās joprojām ārstējas 25 cietušie, no kuriem desmit cilvēku stāvoklis ir kritisks. Starp cietušajiem ir arī vīrietis, kurš palīdzēja apturēt vienu no uzbrucējiem.
Apšaudē nogalinātie cilvēki ir vecumā no desmit līdz 87 gadiem.
Albanīzs un vairāku Austrālijas štatu līderi solījuši padarīt stingrākus likumus, kas regulē ieroču iegādi un kontroli.
Kopš 1996. gada, kad pēc Portarturas slaktiņa, kurā tika nogalināti 35 cilvēki, valdība ieviesa stingrus šaujamieroču kontroles noteikumus, Austrālijā masveida šaušanas notiek reti. Šie pasākumi ilgu laiku kalpoja kā paraugs citām valstīm.
Albanīzs pirmdien norādīja, ka pienācis laiks apsvērt, vai Austrālijas likumus vēlreiz nevajag reformēt un padarīt vēl stingrākus. "Es noteikti to atbalstu," viņš piebilda.
Policija noskaidrojusi, ka 50 gadus vecajam tēvam bija licence sešiem šaujamieročiem, kas, pēc visa spriežot, tika izmantoti apšaudē.
Aizdomās turamie pagājušajā mēnesī devās uz Filipīnām, un viņu brauciena mērķis un saturs tiks izmeklēts, atklāja Jaundienvidvelsas štata policijas komisārs Mals Lanjons. Viņš arī apstiprināja, ka notikuma vietā konfiscētajā transportlīdzeklī, kas reģistrēts uz jaunākā aizdomās turamā vārda, bija paštaisīti spridzekļi. "Es arī apstiprinu, ka tajā atradās divi paštaisīti "Islāma valsts" karogi," piebilda komisārs.
