Pēdējo trīs gadu laikā Rīgas un Pierīgas īres tirgū vērojamas būtiskas pārmaiņas īrnieku noskaņojumā — sarūkot bažām par ēku siltināšanu un apkures izmaksām, pieaudzis apmierināto īrnieku īpatsvars (37%), toties 2025. gadā par kritisku prioritāti kļuvusi autostāvvietu pieejamība. Šo aspektu kā būtisku atzīmē katrs otrais jeb 50% respondentu, savukārt neapmierinātība ar stāvvietu trūkumu pieaugusi no 9% līdz 13%, liecina mājokļu attīstītāja "Bonava Latvija" aptauja.
Kā liecina aptaujas dati, Rīgā un Pierīgā dzīvokļus īrē 25% respondentu jeb katrs ceturtais iedzīvotājs. 5% no visiem Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem īrē dzīvokļus ēkās, kas celtas pēc 2000. gada. Tas ļauj secināt, ka jaunajos projektos cilvēki lielākoties pērk dzīvokļus paši sev, krietni retāk — kā investīciju projektus izīrēšanai.
Lielākais īres tirgus svars joprojām gulst uz pirmskara un padomju gados būvētā dzīvojamā fonda "pleciem".
Toties īres tirgus kļūst arvien attīstītāks, un īrnieki skaidri apzinās savas vajadzības. Par to liecina pēdējo trīs gadu laikā notikušās pārmaiņas īrnieku prioritātēs — piemēram, ja pirms trim gadiem bija svarīgāk, lai ēka ir energoefektīva un apkures izmaksas — zemas (62% 2022. gadā pret 53% pērn), tad pagājušajā gadā vairāk kļuvis to īrnieku, kuriem svarīgāka ir autostāvvieta pie mājas (50%), fleksibli un caurspīdīgi īres līguma nosacījumi (37%) un droša, iežogota ēkas teritorija ar video novērošanu (25%).
"Attieksme pret īrētiem mājokļiem mainās, cilvēki arvien biežāk izvēlas šādu risinājumu, kas sniedz daudz lielāku brīvību pielāgot dzīvesvietu aktuālajai dzīves situācijai. Tāpēc nav pārsteigums, ka īrnieki kļūst prasīgāki un vēlas maksāt par to, kas viņiem patiešām ir svarīgs. Tā kā apkures izmaksas salīdzinājumā ar laiku pirms trim gadiem ir samazinājušās, cilvēki vairs tās tik skaudri neizjūt, tāpēc var koncentrēties uz citām prioritātēm, kas atvieglo viņu ikdienu un ļauj arī īrētā dzīvoklī justies kā mājās," skaidro "Bonava Latvija" pārdošanas un mārketinga vadītājs Kaspars Ekša.
Kopumā apmierinātība ar īres dzīvokļiem Rīgā un Pierīgā kopš 2022. gada ir ievērojami palielinājusies —
ja pirms trim gadiem tikai 24% īrnieku atzina, ka viņiem īres dzīvoklī pilnīgi viss ir pa prātam, pērn tādu bija jau 37%. No tiem, kuri vēlētos kādus uzlabojumus, katrs ceturtais atzinis, ka ilgojas pēc kosmētiskā remonta, katrs piektais ir neapmierināts, ka dzīvoklis atrodas nesiltinātā un/vai nerenovētā ēkā, tāpēc daudz jāmaksā par apkuri un apsaimniekošanu, un teju tikpat daudzi norāda uz novecojušu dzīvokļa iekārtojumu, it īpaši virtuves iekārtu vai santehniku. Tomēr visos šajos rādītājos neapmierināto ir krietni mazāk nekā pirms trim gadiem.
"Ēkas pamazām tiek renovētas, dzīvokļi remontēti. Mazinoties inflācijai un atjaunojoties iedzīvotāju pirktspējai, daudzi sakārto arī sev piederošos īpašumus, kas ļauj piedāvāt īres tirgū augstākas kvalitātes mājokļus. To, ka dzīvokļa kvalitāte ir svarīgs aspekts, rāda arī "Bonava Latvija" pieredze, piedāvājot tirgū savu pirmo īres māju. Mūsu īrnieki ļoti augstu vērtē sakārtotu, patīkamu un drošu dzīves vidi," pieredzē dalās Kaspars Ekša.
Iedzīvotāju gatavība maksāt par mājokli (īre + komunālie maksājumi) cenu kategorijā no 300 līdz 600 eiro mēnesī ir sadalīta gandrīz vienmērīgi — par mājokli līdz 300 eiro gatavi maksāt 21%, līdz 400 eiro — 20%, bet līdz 600 eiro — 21% respondentu. Visbiežāk minētais budžeta griestu apjoms ir līdz 500 eiro mēnesī, ko norādījuši 23% aptaujāto. Mājokļi, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 700 eiro mēnesī, kļūst par nišas produktu, jo šajā cenu segmentā pieprasījums strauji samazinās.
Vairāk nekā puse jeb 51% dzīvokļu iemītnieku Rīgā un Pierīgā, kuri šobrīd īrē dzīvokli un arī nākotnē vēlētos īrēt dzīvokli Rīgā, norādījuši, ka vislabprātāk izvēlētos divistabu dzīvokli — visbiežāk Rīgas centrā, Purvciemā vai Āgenskalnā. Tāpat arī vairums respondentu, kuri plāno īrēt dzīvokli, būtu gatavi piemaksāt par autostāvvietu pie ēkas.
