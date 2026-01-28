Lai nodrošinātu aizsardzību tām mājsaimniecībām, kurām varētu rasties grūtības segt izmaksas par apkuri ne tikai janvārī, bet šajā ziemā kopumā, Klimata un enerģētikas ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība plāno vērsties pie siltumapgādes uzņēmumiem ar priekšlikumu rast iespēju janvāra rēķiniem piemērot atlikto maksājumu. 360 TV Ziņas skaidroja, ko par šo priekšlikumu domā siltumapgādes uzņēmumi.
Bargā ziema šogad sit arī ar augstiem apkures rēķiniem – vai visi spēs tos samaksāt un kādu pretī nākšanu varam gaidīt no siltumapgādes uzņēmumiem?
A/S “Rīgas siltums” valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš stāsta: “Rēķina izmaksas varētu svārstīties ar rēķina pieaugumu 20–50%, bet šis nav viennozīmīgs skaitlis, jo rēķina pieaugums ir tieši atkarīgs ēkas tehniskā stāvokļa. Mēs risinām jautājumu ar sadarbības partneriem, ar apsaimniekotājiem par līgumsoda nepiemērošanu, bet dalītos maksājumus neizskatām kā risinājumu, jo mums arī ir savas saistības un naudas plūsmas. Bet mēs esam gatavi iesaistīties un atbalstīt iedzīvotājus, cik vien varam, no savas puses, un cik tas ir atļauts likuma ietvarā.”
Par situāciju Bauskas novadā stāsta SIA “Bauskas novada komunālserviss” pārstāve Inese Ūdrēna: “Šie te ilgtermiņa līgumu rēķini nodrošina to, ka mēs nemainām cenu. Rēķini būs lielāki, ar to mēs rēķināmies un, iespējams, lielai daļai būs grūti par janvāri un februāri norēķināties savlaicīgi.”
SIA “Adven Latvia”, kas nodrošina apkures pakalpojumu Valmierā, Cēsīs un Siguldā, valdes loceklis Māris Kānītis skaidro: “Šī gada janvārī prognozējam siltumenerģijas patēriņa pieaugumu, taču šobrīd neredzam nekādus ārkārtas situācijas riskus. Šogad klientu rēķini būs zemāki nekā 2023. gada energoresursu krīzes periodā. Pilsētās, kurās nodrošinām pakalpojumu, ja kādam klienta objektam tomēr radīsies īslaicīgas grūtības norēķināties par pakalpojumu, esam gatavi individuāli izvērtēt situāciju un kopīgi meklēt labāko risinājumu.”
Telefonsaruna ar Jelgavas novada pārstāvi apstiprināja, ka energoefektivitātei ir liela nozīme. Šajā novadā iepriekšējo mēnešu laikā pie ēku energoefektivitātes ir ļoti rūpīgi strādāts, līdz ar to šis janvāra apkures rēķins varētu nemaz nebūt tik biedējošs.
Valmieras puses siltuma piegādātāji gan ir bažīgāki, jo šis visticamāk būs augstākais apkures rēķins, ko iedzīvotāji saņems. Tomēr par mehānismiem, ko darīt, ja kāds nespēs apmaksāt rēķinu, vietējie vēl domā.
Balvu pusē, kā ierasts, ļoti zemas temperatūras un arī rēķini mēdz būt diezgan augsti, tomēr Balvu puses pārstāvji akcentē, ka galvenais ir komunikācija.
