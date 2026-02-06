Piektdien Latvijā debesis lielākoties klās mākoņi, un vietām gaidāms neliels sniegs, intensīvāka snigšana būs Latgalē. Pēc sinoptiķu prognozēm pūtīs lēns līdz mērens austrumu vējš, gaisa temperatūra saglabāsies -3..-8 grādu robežās.
Galvaspilsētā diena būs pārsvarā mākoņaina, nokrišņi nav gaidāmi. Pie neliela austrumu vēja Rīgā temperatūra paaugstināsies līdz aptuveni -4 grādiem.
Piektdienas rītā gaisa temperatūra visā Latvijā ir -6..-8 grādi, bet atsevišķās vietās Vidzemē un Latgalē termometra stabiņš noslīdējis līdz -9 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Debesis pārsvarā klāj mākoņi, vietām novērojams neliels sniegs. Sniega segas biezums stacijās svārstās no 6–7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā un Ainažos līdz 36 centimetriem Piedrujā Krāslavas novadā un 43 centimetriem Dagdā. Gaisa kvalitāte ir laba vai vidēja.
Galvaspilsētā rīts ir mākoņains, pūš austrumu un dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 3–5 metri sekundē, gaisa temperatūra Rīgā ir -6..-7 grādi.
Nakts uz sestdienu Latvijā vēl būs samērā silta, taču turpmākajās naktīs sals atkal kļūs stiprāks.
Sestdien vietām gaidāms neliels sniegs, vairāk nokrišņu būs valsts dienvidu daļā. Dienas laikā daudzviet debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu un ziemeļaustrumu vējš. Naktī un no rīta gaisa temperatūra pazemināsies līdz -5..-9 grādiem, Ziemeļvidzemē — līdz -13 grādiem, savukārt dienā būs -3..-8 grādi.
Svētdien un pirmdien pārsvarā saglabāsies saulains laiks, bet kļūs vēsāks. Naktī uz pirmdienu daudzviet temperatūra var noslīdēt līdz -20..-25 grādiem.
Nākamnedēļ Latvija atradīsies starp siltāku gaisu dienvidos un aukstām gaisa masām ziemeļos. Patlaban izskatās, ka siltums Latviju nesasniegs. Nedēļas nogalē iespējami arī intensīvāki nokrišņi.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati rāda, ka nākamā nedēļa varētu būt par 6–7 grādiem aukstāka nekā ierasts, bet aiznākamā — aptuveni par četriem grādiem vēsāka nekā 1991.–2020. gada klimatiskā norma. Periodiski gaidāms arī sniegs.
