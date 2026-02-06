Trešdien pēc Rīgas ostas kapteiņa rīkojuma ledlauzis "Varma" devies darbā Rīgas jūraslīcī.
Rīgas brīvostas pārvalde informē, ka ostas akvatorijā ledus laušanu veic Rīgas brīvostas pārvaldes meitassabiedrības SIA "LVR flote" daudzfunkcionālais ledus klases kuģis "Laura". Savukārt tad, kad ziemas sals veido ledu jūraslīcī, darbā dodas "Varma".
"Varma" ledus laušanai izmantojot dažādas tehnikas atkarībā no ledus apstākļiem, taču lielākoties ledus tiek uzlauzts, esot kontaktā ar kuģa tērauda korpusu. Laužot ledu kuģu ceļā, "Varma" aiz sevis veido kuģu karavānu, kas, sekojot ledlauzim, nonāk ostā vai iziet no tās.
Iepriekšējo reizi "Varma" ledus laušanas misijā devusies 2018. gada ziemā. Kuģa uzturēšana prasa darbu visa gada garumā, un, lai arī iepriekšējās ziemās tas ledu lauzt nav devies, izmēģinājuma braucieni un kuģa mehānismu pārbaudes tiek veiktas regulāri. Rīgas brīvostas pārvalde norāda, ka kuģa sagatavošana iziešanai darbā prasa pāris dienas, lai nokomplektētu apkalpi un veiktu nepieciešamās sagādes. Ledlauža darbību nodrošina 26 jūrnieku apkalpe. Lielākā daļa darbinieku ir ar pieredzi vairākās ledus laušanas misijās.
Ledlauzis "Varma" Rīgas ostā ir kopš 1994. gada, būvēts 1968. gadā Somijā "Wärtsilä" kuģu būvētavā. Tas ir 84,1 metru garš un 21,2 metrus plats. Somu valodā vārds "Varma" nozīmē "pārliecināts, drošs".
Saglabājoties kārtīgam salam, Rīgas līcis pamazām aizsalst, februāra turpinājumā iespējami jauni aukstuma viļņi, tad līcis var aizsalt pilnībā. Ledus platība Baltijas jūrā patlaban ir lielākā kopš 2018. gada, un sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās ledus klātā teritorija būs plašākā kopš 2011. gada.
