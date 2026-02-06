Latvijas hokeja izlase agrā rīta stundā devās uz Milānas olimpiskajām spēlēm, vēsta 360TV Ziņas. Kā norādīja spēlētāji un treneri, atmosfēra komandā ir lieliska un mūsu spēlētāji ir gatavi parādīt savu labāko sniegumu.
Šā gada olimpiskajās spēlēs piedalīsies arī NHL spēlētāji. Latvijas hokejisti, kuri spēlē pasaules spēcīgākajā hokeja līgā, pievienosies mūsu izlasei no Ziemeļamerikas. Pirmā spēle Latvijas izlasei paredzēta 12. februārī pret ASV.
Uz olimpiskajām spēlēm šodien dosies arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš būs vizītē Milānā un Kortīnā līdz 12. februārim.
Rinkēvičam plānota prezidenta dalība Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentes Kērstijas Koventrijas rīkotajās darba vakariņās, Itālijas prezidenta Serdžo Matarellas rīkotajā pieņemšanā, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas vēstniecības Itālijā rīkotajā pieņemšanā, kā arī Latvijas goda konsulāta Lombardijas reģionā atklāšanā.
Tāpat prezidents plāno apmeklēt olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, Milānas un Kortīnas Olimpiskos ciematus, tikties ar Latvijas olimpiešiem, kā arī apmeklēt Latvijas sportistu startus biatlona jauktajā stafetē, kamaniņu sporta vīriešu un sieviešu vieninieku sacensībās, šorttreka vīriešu 1000 metru sacensībās, daiļslidošanas vīriešu īsajā programmā, kā arī Latvijas vīriešu hokeja izlases spēli.
Tāpat arī Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ziemas olimpiskās spēles plāno apmeklēt kopā ar trim pavadošajām personām no viņas biroja. Ar Siliņu uz Itāliju dosies viņas biroja pārstāves – tā vadītāja Ieva Zīberga, konsultante protokola jautājumos Skaidrīte Zarāne, kā arī konsultante digitālās komunikācijas jautājumos Paula Muizinika.
Siliņa, Rinkēvičs un Dace Melbārde iekļauti Latvijas Olimpiskajā delegācijā "Milāna-Kortīna 2026" kā goda viesi.
Jau vēstīts, ka Latvijas Olimpiskās komitejas apstiprinātajā Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs. Ziemas olimpiskās spēles notiks no 6. līdz 22. februārim.
