Šova “Slavenības. Bez filtra” zvaigznes Kaspars un Olga Kambalas nolēmuši beidzot novākt Ziemassvētku egli. Pāris vienojas, ka Olga novāks rotājumus, bet Kaspars tiks galā ar mākslīgās eglītes iepakošanu un aiznešanu un bēniņiem. Aplūkojot eglīti, abi spriež, ka šoreiz tā izdevusies īpaši skaista.
“Lai arī kā man ir gribējies nocirst un atvest īstu egli, šī ir fantastiska!” saka Kaspars. Olga atklāj, ka katrs rotājums atspoguļo konkrētu domu. Olga norāda uz sarkaniem ziemassvētku spieķīšiem, atklājot, ka tie iegādāti izpārdošanā ar 70% atlaidi. “Tas arī ar domu – tāpēc, ka bija izpārdošana!” zobojas Kaspars. Olga viņu papildina: “Jā, bija februāris, pēdējā kolekcija un viss par 10 centiem.”
Kad Kaspars jautā, kur ir kaste, kurā bija iepakota egle, Olga atbild, ka augšā - bēniņos. “Kad ej pakaļ, pārbaudi, ir vaļā durvis vai nav, mums spoks jāpārbauda. Bet esi pamanījis, ka viņš kādu laiku klusē? Parasti no augšas nāk jocīgas skaņas,” saka Olga.
Aizkadrā viņa atklāj, ka no bēniņos mītošā spoka nebaidās: “Nav tā, ka man ir drebuļi, viņš nav ļauns. Varbūt tiešām tas vispār ir bērns… Es nezinu, iespējams, ka vajag eksorcistu pasaukt.”
VIDEO skaties: 1188play!
