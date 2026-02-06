Jelgavā top ledus skulptūras

Šajā nedēļas nogalē sestdien un svētdien Jelgava aicina uz 27. Starptautisko ledus skulptūru festivālu ar plašu programmu.
Kā informē Jelgavas pašvaldības iestāde "Kultūra", Starptautiskais ledus skulptūru festivāls ir viens no lielākajiem šāda veida festivāliem Baltijas valstīs, tas ik gadu Jelgavā pulcē starptautiski atzītus ledus tēlniekus un piedāvā apmeklētājiem unikālu iespēju pieredzēt mākslu, kurā savijas meistarība, radošums un gaismas spēles. Šī gada festivāla tēma ir "Ilūzijas spēks". Divdesmit tēlnieki no 12 valstīm – Argentīnas, Indonēzijas, Polijas, Mongolijas, Nīderlandes, Ukrainas, Spānijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas – Jelgavas Pasta salā strādā jau kopš 2. februāra, ledus blokus pārvēršot par mākslas darbiem. To, kas būs sanācis, apmeklētāji varēs novērtēt 7. un 8. februārī no pulksten 11 līdz 22.
Līdztekus konkursa skulptūrām apmeklētājus priecēs arī citi ledus objekti – interaktīvas fotoskulptūras Pasta salā un Jāņa Čakstes bulvārī, kā arī ledus atrakcijas un spēles slidotavā.
