Trešdien Jelgavā pirms pusdienlaika noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā vieglā automašīna "Audi" sadūrusies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) transportlīdzekli.
Kā informē Valsts policija, ap pulksten 11.20 Loka maģistrāles un Rīgas ielas krustojumā notika sadursme starp operatīvo VUGD transportlīdzekli un "Audi". Sākotnējā informācija liecina, ka vieglās automašīnas vadītājs nedeva ceļu operatīvajam transportam.
Sociālajos medijos publiskotajos video redzams, ka VUGD transportlīdzeklis krustojumu šķērsoja ar ieslēgtiem gaismas un skaņas signāliem, savukārt "Audi" iebrauca krustojumā, izraisot sadursmi.
Negadījumā neviens cilvēks nav cietis. Valsts policija turpina darbu notikuma vietā un skaidro visus notikušā apstākļus.
VUGD norādīja, ka autocisterna devās uz izsaukumu Olaines novada Olaines pagastā un pārvietojās ar ieslēgtiem operatīvajiem signāliem.
Tāpat aģentūra LETA novēroja, ka tajā pašā krustojumā ap to pašu laiku notikusi vēl viena automašīnu sadursme. Policija skaidro, ka trešdien Jelgavā reģistrētas vairākas avārijas, un visos gadījumos noformēts saskaņotais paziņojums.
