Nepatīkamus brīžus vēl pirms Milānas-Kortīnas olimpisko spēļu atklāšanas piedzīvojusi Latvijas komanda, jo pēc bobsleja treniņa laikā piedzīvota kritiena slimnīcā nokļuva pilots Renārs Grantiņš.
Lai gan sākotnēji šķitis, ka trešdien aizvadītajā treniņbraucienā piedzīvotais kritiens nebūs ar smagām sekām, tomēr realitātē tās izrādījušās ļoti nopietnas tieši pilotam Grantiņam. Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipulis "Latvijas Avīzei" sīkāk nekomentēja par Grantiņa veselību un ko tieši viņš savainojis, taču esot skaidrs, ka šī olimpiāde viņam ies secen. "Renārs ir slimnīcā, veseļojas, bet sīkāk šobrīd nevaru komentēt. Stūmējam Dāvim Kaufmanim, kurš brauca kopā ar Grantiņu, paveicās vairāk," tā Cipulis. Latvijas bobsleja izlases treneris sacīja, ka Kortīnas d’Ampeco trase salīdzinājumā ar rudeni, kad tur notika Pasaules kausa posms, nav mainījusies. "Tā ir tikpat ātra, un viss ir tāpat kā Pasaules kausā. Lai cik tas arī nepatīkami mums būtu, bobslejā tā mēdz notikt," piebilda Cipulis. Nestartējot Grantiņam, dalība olimpiskajās spēlēs ies secen arī vairākiem stūmējiem, jo Latvijai līdz ar to paliek tikai Jēkaba Kalendas ekipāža. Grantiņa vietā neviens cits braukt nevar, jo bobslejā, lai startētu augstākā līmeņa mačos, ir nepieciešams savākt noteiktu braucienu skaitu vairākās trasēs.
Latvijas bobsleja izlase Kortīnā vēl nav pilnā sastāvā, jo dažiem stūmējiem uz Itāliju plānots lidot rīt. Cipulis vēl nevarēja nosaukt, kuri stūmēji tiks izraudzīti startam kopā ar Kalendu, kurš aizvadījis divus sekmīgus treniņu braucienus. Tie gan ir neoficiāli, jo oficiālie treniņi divnieku ekipāžām sāksies nākamajā ceturtdienā, savukārt četriniekiem 18. februārī.
Grantiņš šosezon aizvadīja pirmo sezonu Pasaules kausa apritē. Pirms olimpiskajām spēlēm viņš startēja pasaules junioru čempionātā Sanktmoricā, kļūstot par uzvarētāju U-23 vecuma grupā.
Olimpiskās nedienas arī citās frontēs
- Vēdera vīruss somietēm
Veselības likstas izaicinājumus sagādā arī citu valstu sportistiem. Tā Somijas sieviešu hokeja izlasi skārusi vēdera infekcijas epidēmija, ar kuru cīnās lielākā daļa spēlētāju. Vakar somietēm bija plānota pirmā spēle turnīrā pret Kanādu, taču tā pārcelta uz 12. februāri, jo rīta treniņā uz ledus varēja doties tikai astoņas spēlētājas.
- Pazūd elektrība
Pirmās oficiālās šo ziemas olimpisko spēļu sacensības tika aizvadītas trešdien kērlingā jauktajiem pāriem. Kad pirmajos četros mačos bija aizvadītas aptuveni desmit minūtes, kērlinga hallē, kas atrodas Kortīnā d’Ampeco, izslēdzās lielākā daļa apgaismojuma, sportistiem, tiesnešiem un skatītājiem paliekot pustumsā. Pēc aptuveni piecu minūšu pauzes apgaismojums gan tika savests kārtībā. Kērlinga jaukto pāru sacensībās startē arī Igaunijas duets, kas gan pirmajos divos mačos zaudēja.
- Sabotāžas mēģinājums
Milānas olimpiskajā sportistu ciematā vēl krietni pirms spēļu sākuma esot uzdarbojušies vandaļi, sabojājot 70 labierīcību (vannasistabu) telpas trīs dažādās celtnēs. Ļaundari ar asiem priekšmetiem esot sabojājuši dušas. Nodarītais atklājies tikai pēc ūdens padeves traucējumiem. Pie lietas izmeklēšanas ķērusies Milānas policija un prokuratūras pretterorisma nodaļa. Vainīgos cer atrast pēc novērošanas kameru ierakstiem.
