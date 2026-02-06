Pēdējā laikā visā Eiropā, tostarp Baltijas valstīs, būtiski pieaugušas elektroenerģijas cenas. Latvijā janvārī vidējā elektrības cena, salīdzinot ar decembri, palielinājusies par 83%, vēsta 360TV Ziņas.
Ja decembrī viena megavatstunda elektroenerģijas Latvijā maksāja vidēji 83 eiro, tad janvārī cena pieaugusi līdz 153 eiro par megavatstundu. Līdzīgas tendences novērojamas arī kaimiņvalstīs – Igaunijā cenas pieaugušas par 110%, bet Lietuvā – par 82%.
Galvenais straujā cenu kāpuma iemesls ir aukstie laikapstākļi. Samazinoties gaisa temperatūrai, ievērojami pieaug elektroenerģijas patēriņš, un energosistēmā nākas pieslēgt arvien dārgākus ražošanas resursus, skaidro AS “Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis Gatis Junghāns.
Vienlaikus cenu svārstības tiešā veidā ietekmē tikai tos iedzīvotājus, kuri ar savu elektroenerģijas tirgotāju noslēguši mainīgās cenas līgumu, kas balstīts uz biržas cenām. Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) jaunāko Elektroenerģijas tirgus tendenču apskatu mainīgās cenas līgumus izvēlējušās 16,2% mājsaimniecību.
Elektroenerģijas tirgotāji uzsver, ka šis elektrības cenu kāpums nākotnē neietekmēs arī tos klientus, kuri izvēlējušies fiksēto cenu.
AS “Latvenergo” Mājsaimniecību un mazo uzņēmumu segmenta vadītāja Ivita Reidzāne skaidro, ka fiksētās cenas netiek noteiktas, balstoties uz pagātnes biržas datiem. “Kad klientam beidzas fiksētais līgums un tiek piedāvāts jauns, tirgotājs balstās uz aktuālo situāciju tirgū un nākotnes prognozēm, nevis uz vēsturiskajām biržas cenām.”
Līdzīgu viedokli pauž arī SIA “Enefit” valdes loceklis Edgars Cvetkovs, uzsverot, ka janvāra cenu rekordi, visticamāk, neatstās ilgtermiņa ietekmi. “Mēs redzam rekordaugstas biržas cenas tieši janvārī, taču tam nevajadzētu ilgtermiņā atspoguļoties fiksēto cenu pieaugumā. Laikapstākļiem kļūstot mērenākiem, cenas izlīdzināsies un samazināsies.”
Eksperti prognozē, ka elektroenerģijas cenas varētu samazināties, līdzko laikapstākļi kļūs siltāki.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu