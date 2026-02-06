Rīgas pašvaldība plāno pārvērst Rīgas namu pārvaldnieku (RNP) par akciju sabiedrību un laist tās akcijas biržā. Tas ļaus piesaistīt privātos investorus, vienlaikus dodot iespēju jebkuram iedzīvotājam kļūt par kapitālsabiedrības akcionāru. Pašvaldības amatpersonas uzsver, ka no akciju kotēšanas biržā lielākie ieguvēji būs tieši rīdzinieki, vēsta 360TV Ziņas.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) 360 ziņām norāda, ka biržas process uzlabos uzņēmuma pārvaldību. Ja akcionāri būs privāti, viņi noteikti pieprasīs uzlabojumus, turklāt iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties akcijām un pašiem kļūt par īpašniekiem, padarot šo procesu sociāli atbildīgu.
RNP valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš skaidro, ka biržā esošam uzņēmumam reputācija ir ļoti svarīga, jo klientu vērtējums tieši ietekmē pakalpojumu kvalitāti. Vienlaikus viņš norāda, ka pakalpojumu cenas rīdziniekiem būtiski neaugs, jo Rīgas apsaimniekošanas tirgus ir konkurētspējīgs un RNP šobrīd veido tikai aptuveni trešdaļu no tirgus. Uzņēmums plāno palielināt savu vērtību, nevis pakalpojumu izmaksas.
Šobrīd vēl nav zināms, cik liela daļa RNP akciju tiks piedāvāta publiskajā piedāvājumā. Domnieki uzsver, ka par pārdodamo akciju apjomu tiks pieņemts atsevišķs lēmums īsi pirms uzņēmuma akciju kotēšanas biržā.
VIDEO:
