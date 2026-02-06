Ukrainas aizsardzības ministra padomnieks Serhijs Beskrestnovs paziņojis, ka Krievijas bruņotie spēki frontē saskaras ar lielām grūtībām, jo pēdējās dienās ir bloķēti "Starlink" termināļi.
"Ienaidniekam frontēs nav problēmu, ienaidniekam jau ir katastrofa. Visa karaspēka pārvalde ir gar zemi. Daudzos rajonos ir apturētas uzbrukuma operācijas," sociālo tīklu platformā "Facebook" raksta Beskrestnovs. Pēc viņa teiktā, Ukrainas armijā problēmas bija tikai tām vienībām, kas nekavējoties neiesniedza sarakstus ar privātiem termināļiem kompānijai "Starlink". Uzņēmuma "SpaceX" īpašnieks Īlons Masks ir aicinājis "Starlink" satelīta interneta lietotājus Ukrainā reģistrēt savus termināļus. Kopš pagājušā gada beigām Krievijas bruņotie spēki ir sākuši masveidā aprīkot savus dronus ar "Starlink" satelītu sistēmām, kas ievērojami palielinājis to efektivitāti gan kaujaslaukā, gan veicot triecienus dziļi Ukrainas aizmugurē. Janvāra beigās Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs paziņoja, ka Aizsardzības ministrijas komanda ir sazinājusies ar "SpaceX" un ierosinājusi veidus, kā atrisināt šo problēmu. Pirmā reakcija bija ātruma ierobežošana, ar kādu "Starlink" satelītu sakaru termināļi darbojas Ukrainas teritorijā. Tomēr kā ilgtermiņa risinājumu ministru kabinets pēc tam pieņēma rīkojumu par "baltā saraksta" ieviešanu attiecībā uz "Starlink", lai Ukrainā darbotos tikai pārbaudīti un reģistrēti termināļi, bet citi tiktu atslēgti.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
