Šodien Itālijā oficiāli atklātas ziemas olimpiskās spēles, kas Milānā un Kortīnā d'Ampeco notiks no 6. līdz 22. februārim.
Diemžēl Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēmusi lēmumu, ka Krievijas un Baltkrievijas sportistiem būs atļauts piedalīties šajās spēlēs zem neitrālā karoga.
24. februārī apritēs jau četri gadi, kopš Krievija sāka pilna apmēra uzbrukumu Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nesen videouzrunā atzīmēja, ka Krievija Ukrainā karo tikpat ilgi, cik nacistiskā Vācija karoja pret Padomju Savienību Otrā pasaules kara laikā. Zelenskis salīdzināja Krievijas rīcību ar nacistu taktiku, sakot, ka Maskava atkārto 20. gadsimta fašismu. "Iebrucēji gribēja atkārtot vēsturi un to arī izdarīja. Viņi atkārto vardarbību pret cilvēkiem, fašismu, gandrīz visu sliktāko, kas bija 20. gadsimtā. Viņi agresijai pat radoši pievienojuši karu ar "šahediem" un ballistiskajām raķetēm pret elektrostacijām un katlumājām," 12. janvārī uzrunā sacīja Zelenskis.
Tikmēr Krievija turpina gaisa triecienus pret Ukrainu, iznīcinot arī Ukrainas pilsētu enerģētikas infrastruktūru. Tūkstošiem iedzīvotāju šajā aukstumā palikuši bez siltuma, ūdens un elektrības.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
