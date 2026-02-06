Sestais klubs desmit sezonu laikā – Latvijas basketbola lielākā zvaigzne Kristaps Porziņģis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) nu jau kārtējo reizi spiests mainīt mājvietu.
Liepājnieks no Atlantas pārcelsies uz patīkamākiem klimatiskajiem apstākļiem – Oklendas pilsētā bāzēto Goldensteitas "Warriors".
Par to, ka Atlanta būtu gatava šķirties no Porziņģa, runāja jau kādu laiku, taču, ņemot vērā latvieša veselības likstas, kuru dēļ viņš šosezon piedalījies vien 16 spēlēs, maiņas darījums nešķita īpaši ticams, jo kurš gan vēlētos ņemt "problemātisku" aktīvu. Tomēr precinieki atradās Kalifornijā. "Warriors" meklēja spēlētāju garajā galā, viņi esot metuši aci uz Milvoki "Bucks" spīdekli Janni Adetokunbo, bet, saprotot, ka grieķi neiegūs, izvēle krita par labu Porziņģim. Atlantas "Hawks" kā kompensāciju ieguvuši uzbrucēju Džonatanu Kumingu, kurš pats vēlējies tikt prom no "Warriors", un aizsargu Badiju Hīldu.
Sportiskajā ziņā Porziņģis, kurš pēdējo maču aizvadījis 7. janvārī, bet pēc tam nav spēlējis Ahilleja cīpslas iekaisuma dēļ, visticamāk, būs ieguvējs, jo "Warriors" (27 uzvaras 51 spēlē) droši pretendē uz iekļūšanu "play off" izcīņā, kamēr Atlantai (25 panākumi 52 mačos) par to vēl vajadzēs krietni pacīnīties.
Goldensteitas "Warriors" ir otrā Rietumu konferences komanda, kuru pārstāvēs Porziņģis. Tās lielākā zvaigzne daudzus gadus ir viens no labākajiem līgas snaiperiem Stefens Karijs, kurš šosezon vidēji mačā gūst 27,2 punktus. Liela loma komandas sniegumā bijusi arī Džimam Batleram, kurš gan janvāra vidū sarāva ceļgala krusteniskās saites, tāpēc viņam šī sezona, visticamāk, jau beigusies. Porziņģi saulainajā Kalifornijā sagaidīs arī pazīstamas sejas, jo "Warriors" rindās spēlē centrs Els Horfords, ar kuru kopā Bostonas "Celtics" kreklā tika izcīnīts NBA čempionu tituls. Šobrīd gan vēl pāragri prognozēt, cik ilgi Porziņģis paliks "Warriors" rīcībā, jo pēc šīs sezonas viņam beidzas divu gadu līgums, līdz ar to vasarā viņš kļūs par brīvo aģentu.
Latvijā savulaik Goldensteitas "Warriors" bija viens no populārākajiem NBA klubiem, jo tur no 2004. līdz 2013. gadam savas karjeras lielāko daļu nospēlēja Andris Biedriņš, vairākās sezonās būdams viens no komandas līderiem.
