Jau no 7. februāra kanālā "STV Pirmā!" atgriežas vecāku iemīļotais raidījums "Māmiņu klubs", kur katru sestdienas rītu plkst. 8.55 ar skatītājiem tiksies raidījuma vadītāja Dita Grauda un runās par vecākiem nozīmīgām tēmām. Tāpat raidījums uzsāks jauno sezonu ar būtisku satura paplašinājumu – podkāsta formātu, kas kļūs par sirsnīgu, profesionālu un iedvesmojošu sarunu platformu.
Mājīgajā podkāsta studijā satiksies zinoši speciālisti, iedvesmojoši vecāki un harizmātiskā stiliste un mamma Dita Grauda, radot telpu sirsnīgām un jēgpilnām sarunām. Katrā epizodē uzmanības centrā būs skatītāju iesūtītie jautājumi – arī tie, par kuriem ikdienā nereti ir grūti runāt. Saturs veidosies kā dzīva un atbalstoša diskusija, kurā apvienosies profesionālas atbildes, reālu ģimeņu pieredze un emocionāla sapratne. Jaunajā sezonā īpašs uzsvars tiks likts uz praktiskiem padomiem un stāstiem no dažādu dzīves situāciju mammām – daudzbērnu ģimenēm, vientuļajām mammām, sievietēm, kas atgriežas darba tirgū, kā arī tām, kuras saskaras ar emocionālu izdegšanu.
Pirmajā jaunās sezonas epizodē 7. februārī podkāsta studijā viesosies psihoterapeite Diāna Zande, pievēršoties jauno māmiņu psihoemocionālajai veselībai un pēcdzemdību depresijas augstajiem rādītājiem Latvijā. Sarunā tiks akcentēta atbalstošas vides nozīme ģimenē un sabiedrībā, kā arī veselīgu partnerattiecību loma bērna ienākšanas laikā. Līdzās podkāstam raidījumā turpināsies dokumentālais seriāls "Superbēbis", sniedzot praktiskus speciālistu ieteikumus bērna attīstībai, grūtnieces labsajūtai un rotaļu nozīmei ikdienā.
Savukārt 14. februāra raidījumā uzmanības centrā būs pāru attiecības pēc bērna piedzimšanas – sarunā ar seksualitātes kouču tiks skarti jautājumi par tuvības atjaunošanu, emocionālo saikni un krīzēm, ar kurām ģimenes nereti sastopas šajā dzīves posmā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu