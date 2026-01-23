Trešdien, 21. janvārī, ap pulksten 12.15 policisti, pārvietojoties pa Sarkandaugavas mikrorajonu, pamanīja dūmus, kas nāca no daudzdzīvokļu nama Tvaika ielā. Likumsargi nekavējoties devās ēkā un atrada dzīvokli, kurā bija izcēlies ugunsgrēks — telpās ar atklātu liesmu dega sadzīves mantas, ziņo Valsts policija.
Kamēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) bija ceļā, viens no policistiem no sadūmotā dzīvokļa izveda 1954. gadā dzimušu sievieti, kura dūmu dēļ bija dezorientēta, savukārt otrs, izmantojot ūdeni no kaimiņu dzīvokļa, centās ierobežot liesmu izplatīšanos. Sieviete nodota mediķu aprūpē.
Pēc VUGD ierašanās ugunsgrēka dzēšanu pārņēma ugunsdzēsēji, bet policisti palīdzēja evakuēt nama iedzīvotājus. Daļai cilvēku, kuri bija izgājuši ārā vieglā apģērbā un bez ziemas apaviem, tika piedāvāta iespēja sasildīties policijas dienesta transportlīdzeklī.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas — par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu ar dedzināšanu. Šobrīd tiek veiktas procesuālās darbības, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās iemeslus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka aukstā laikā, pastiprināti lietojot apkures ierīces un elektriskos sildītājus, ugunsgrēku risks pieaug. Iedzīvotāji aicināti ievērot ugunsdrošības prasības, lietot ierīces atbilstoši ražotāja norādēm un pārliecināties, ka mājoklī ir uzstādīts un darbojas dūmu detektors.
