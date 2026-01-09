2026. gada 6. janvārī Zemgales rajona tiesa pasludināja spriedumu krimināllietā pret vīrieti, kurš apsūdzēts par dzimumnoziegumu pret sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušu meiteni, izmantojot cietušās bezpalīdzības stāvokli, informē prokuratūra.
Par izdarīto noziedzīgo nodarījumu tiesa apsūdzētajam piesprieda 13 gadu brīvības atņemšanu, kā arī noteica probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem.
Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgais nodarījums izdarīts 2020. gadā Bauskas novadā, kopīgas alkohola lietošanas laikā. Apsūdzētais, apzinoties cietušās bezpalīdzības stāvokli, veica dzimumaktu ar nepilngadīgu meiteni, kura sava vecuma un veselības stāvokļa dēļ nespēja izprast notikušā nozīmi un izrādīt pienācīgu pretošanos.
Prokuratūra norāda, ka ar šādu rīcību apsūdzētais būtiski aizskāra cietušās dzimumneaizskaramību, kā arī apdraudēja viņas normālu fizisko, garīgo un seksuālo attīstību.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu