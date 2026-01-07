Prokuratūra ir cēlusi apsūdzību kādam vīrietim par kopumā deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp vairākiem seksuāla rakstura noziegumiem.
Vīrietim izvirzītas apsūdzības par pieciem noziedzīgiem nodarījumiem saskaņā ar Krimināllikuma pantu par seksuālu vardarbību. Tāpat viņš tiek apsūdzēts par nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar pornogrāfiska satura apriti, kā arī par zādzībām, informējusi prokuratūra.
Iepriekš ziņots, ka kriminālprocess tika uzsākts 2025. gada 19. augustā pēc vecāku iesnieguma, kurā norādīts, ka sabiedriskā baseina ģērbtuvē kāds nepazīstams vīrietis filmējis viņu mazgadīgo meitu.
27. augustā policija saistībā ar šo gadījumu aizturēja 1979. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš bija sodīts par krimināla rakstura nodarījumiem. Izvērtējot pie aizturētā vīrieša izņemtajos datu nesējos esošo informāciju, likumsargi konstatēja, ka viņa prettiesisko darbību rezultātā, iespējams, cietušas arī citas personas. 29. augustā aizdomās turētajam tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka
vīrietis vakaros ar sev piederošo automašīnu piebrauca pie naktsklubiem un piedāvāja alkohola reibumā esošām pilngadīgām sievietēm viņas nogādāt mājās.
Pēc sieviešu iekāpšanas automašīnā vīrietis piedāvāja turpināt lietot alkoholu, kā rezultātā sievietes iemiga. Šādā stāvoklī viņš veica pret viņām seksuāla rakstura darbības un tās filmēja. Turklāt no divām sievietēm viņš nozadzis arī mantas. Kriminālprocesa ietvaros iegūta informācija par četrām cietušajām personām, taču pastāv iespēja, ka cietušo skaits varētu būt lielāks.
Turpinot izmeklēšanu, atklāts arī vēl viens seksuālas vardarbības gadījums, ko šis pats vīrietis, iespējams, izdarījis pret mazgadīgu personu jau 2016. gadā.
Papildus tam noskaidrots, ka viņam piederošajā datu nesējā glabāti 23 faili ar bērnu pornogrāfiska rakstura saturu.
Par smagāko no inkriminētajiem noziegumiem, ja vīrietis tiks atzīts par vainīgu, likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
