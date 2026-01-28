Šomēnes Somija Latvijai izdevusi trīs vīriešus, kuri tiek turēti aizdomās par bruņotu laupīšanu, kas 2025. gada aprīlī tika pastrādāta ekskluzīvu pulksteņu veikalā Vecrīgā, informē Valsts policija (VP).
VP kriminālprocesa ietvaros ir pabeigusi izmeklēšanu un rosinājusi prokuratūru sākt kriminālvajāšanu pret trim aizdomās turētajiem. Visiem piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, un viņi ievietoti Rīgas Centrālcietumā.
Kā ziņots, 2025. gada 29. aprīlī organizēta personu grupa, piedraudot ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu, dažu minūšu laikā nolaupīja aptuveni 80 ekskluzīvus rokas pulksteņus aptuveni 690 000 eiro vērtībā.
Izmeklēšanas laikā, sadarbojoties ar citu Eiropas Savienības valstu tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī ar Europol un Eurojust atbalstu, noskaidrots, ka noziegumu izdarījuši četri Serbijas pilsoņi. Trīs no viņiem 2025. gada oktobrī tika aizturēti Somijā.
Likumsargi konstatējuši, ka aizturētās
personas Somijā gatavojušās veikt līdzīga rakstura laupīšanu,
saistībā ar ko šajā valstī sākts atsevišķs kriminālprocess. Pēc apsūdzību izvirzīšanas par Somijā plānoto noziegumu šā gada janvārī visas trīs personas tika izdotas Latvijai.
Valsts policija šā gada janvārī krimināllietu nodeva prokuratūrai, rosinot sākt kriminālvajāšanu par pulksteņu nolaupīšanu, kā arī par svešas mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu.
Vienlaikus starptautiskajā meklēšanā joprojām atrodas ceturtais aizdomās turētais, kura identitāte ir noskaidrota. Likumsargi turpina darbu arī pie nolaupīto pulksteņu atrašanās vietas noskaidrošanas.
