Vecrīgas pulksteņu veikala “Baltic Watches” laupīšanu šā gada pavasarī paveikusi četru serbu grupa, informē Valsts policija. Trīs laupītāji jau oktobrī aizturēti Somijā.
Starptautiskas izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka banda aprīlī Rīgā bruņotas laupīšanas laikā nolaupījusi apmēram 80 ekskluzīvus rokas pulksteņus. Trīs aizturētie vīrieši šobrīd atrodas apcietinājumā, savukārt ceturtais grupējuma dalībnieks joprojām tiek meklēts. Tiek risināts jautājums par aizturēto personu izdošanu Latvijai.
Jau ziņots, ka noziegums notika 2025. gada 29. aprīlī dienas laikā, kad uzbrucēji, piedraudot ar šaujamieroci un pielietojot fizisku spēku un piparu gāzi pret veikala darbiniekiem un apmeklētāju, īsā laikā nolaupīja dārgos pulksteņus.
Noskaidrots, ka veikalam nodarīti zaudējumi aptuveni 690 000 eiro apmērā.
Pēc uzbrukuma laupītāji aizbēga, izmantojot transportlīdzekli ar zagtiem numuriem, bet, neskatoties uz izsludināto plānu "Slazdi", noziedzniekiem izdevās atstāt valsti.
Sākotnējā informācija norādījusi, ka noziegumā iesaistītie varētu būt ārvalstu pilsoņi, tādēļ policija īstenoja virkni operatīvo darbību gan Latvijā, gan ārvalstīs. Izmeklēšanā noskaidrots, ka laupīšanu pastrādājuši četri serbu pilsoņi līdz 30 gadu vecumam.
Turpinot sadarbību ar citām Eiropas valstīm, policijai izdevies noteikt meklēto personu atrašanās vietu, un Somijā aizturētie vīrieši esot gatavojušies veikt līdzīga rakstura laupīšanu. Par to uzsākts atsevišķs kriminālprocess.
Aizturētajiem piemērots apcietinājums, un Latvijas Ģenerālprokuratūra tiem izdevusi Eiropas apcietinājuma lēmumus. Izmeklēšana Latvijā turpinās, paralēli notiek arī izmeklēšana Somijā.
