Īrijas zemo cenu aviosabiedrība "Ryanair" no 12. novembra pilnībā pāriet uz digitālajām iekāpšanas kartēm, atsakoties no papīra biļetēm. Turpmāk ikviens pasažieris savu iekāpšanas karti varēs saņemt tikai savā tālrunī. 

Lidsabiedrība uzskata, ka tā padarīs ceļošanu ātrāku, viedāku un videi draudzīgāku, bet pasažieriem rodas jautājumi – ko darīt, ja cilvēks nelieto viedtālruni vai ja pēkšņi tam izlādējas baterija?

Pāreja uz 100% digitālajām iekāpšanas kartēm nozīmē, ka no 12. novembra pasažieri vairs nevarēs lejupielādēt un izdrukāt fizisku papīra iekāpšanas karti, bet tā vietā, reģistrējoties "Ryanair" lidojumam, būs jāizmanto digitālā iekāpšanas karte, kas izveidota "myRyanair" lietotnē, – "Latvijas Avīzi" informē lidsabiedrība. Atteikšanos no izdrukātām papīra biļetēm "Ryanair" apzināti ievieš no 12. novembra, kad ceļotāju plūsma ir pierimusi.

Pilnīga atteikšanās no papīra biļetēm tiek skaidrota ar vairākiem apsvērumiem. Pirmkārt, ar ilgtspējīgāku saimniekošanu. Proti, pēc "Ryanair" aplēsēm, atsakoties no papīra biļetēm, gadā tikšot ietaupītas vairāk nekā 300 tonnas papīra. Otrkārt, aviokompānija tādējādi uzlabošot savu klientu pieredzi. Kā skaidro "Ryanair" mārketinga direktors Dara Breidijs, "myRyanair" lietotne pasažieriem sniedz virkni priekšrocību, piemēram, iespēju pasūtīt maltīti uz savu sēdvietu, saņemt reāllaika informāciju par lidojuma statusu, iekāpšanas vārtiem un iespējamām kavēšanās reizēm. 

