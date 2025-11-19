VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) valdes locekļa amatu atstājis Mārtiņš Ķeņģis, aģentūrai LETA apstiprināja uzņēmumā.
LDz skaidroja, ka Ķeņģis iesniedza iesniegumu par amata atstāšanu un no novembra viņš ir atbrīvots no valdes locekļa amata.
Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka Ķeņģis iesniedzis atlūgumu pēc tam, kad
ir saņemtas vairāku desmitu LDz darbinieku sūdzības par viņa īstenoto mobingu, bosingu un diskrimināciju vecuma dēļ.
Aģentūrai LETA zināms, ka par Ķeņģi saņemtas sūdzības Valsts darba inspekcijā un Tiesībsarga birojā.
LDz padome ir pieņēmusi lēmumu sākt publisku konkursu uz vakanto valdes locekļa amatu.
Valdē darbu turpina tās priekšsēdētājs Artis Grinbergs un valdes loceklis Rinalds Pļavnieks.
LETA jau ziņoja, ka Ķeņģis LDz valdes locekļa pienākumus sāka pildīt no 2024. gada 1. jūlija.
LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc auditētiem datiem, bija 233,738 miljoni eiro, kas ir par 11,3% mazāk nekā 2023. gadā, savukārt koncerna zaudējumi pieauga daudzkārtīgi - līdz 39,438 miljoniem eiro.
LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna LDz valdošais uzņēmums.
