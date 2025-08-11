Vai tiešām viesstrādniekam no citas valsts Latvijā jāmaksā alga vismaz vidējās algas apmērā, kamēr vietējam darbiniekam, kurš dara to pašu darbu, ļauts maksāt mazāk, piemēram, minimālo algu? Ja tā patiešām ir, vai tam ir kāds loģisks pamatojums? Vai tā nav diskriminācija? Jautā Mārtiņš Pierīgā.

Ministru kabineta noteikumi nr. 225 Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu un to grozījumi nosaka, ka ārzemniekam (trešo valstu valstspiederīgajam), kurš ieceļo vai uzturas Latvijā ar vīzu un tiesībām uz nodarbinātību (arī sezonālu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivkopības nozarē), nepieciešams apliecināt finanšu līdzekļus, kas nav mazāki par Latvijā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu attiecīgajā nozarē vai nozares minimālo algu, ja tā noteikta ar ģenerālvienošanos, skaidro Ekonomikas ministrijā.

