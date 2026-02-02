Latvijas monetārās finanšu iestādes (MFI), galvenokārt bankas, pērn strādājušas ar 341,7 miljonu eiro peļņu, kas ir par 34,5% mazāk nekā gadu iepriekš, liecina Latvijas Bankas publiskotie dati.
Vienlaikus decembrī MFI darbība bijusi ar zaudējumiem — tie sasniedza 19,4 miljonus eiro.
MFI kopējie aktīvi 2025. gada 31. decembrī veidoja 31,687 miljardus eiro. Tas ir par 5,9% jeb 1,774 miljardiem eiro vairāk nekā 2024. gada beigās, kad aktīvu apmērs bija 29,913 miljardi eiro.
Rezidentiem izsniegto kredītu atlikums decembra beigās sasniedza 15,817 miljardus eiro — par 13,1% vairāk nekā pirms gada. No šīs summas 15,752 miljardi eiro bija izsniegti eiro valūtā, kas ir kāpums par 13,4%, savukārt ārvalstu valūtās izsniegto kredītu atlikums sarucis par 28,5% līdz 64,8 miljoniem eiro.
No rezidentiem piesaistīto noguldījumu apmērs 2025. gada nogalē bija 21,319 miljardi eiro, gada laikā pieaugot par 8,2%. Noguldījumi eiro veidoja 20,102 miljardus eiro, bet ārvalstu valūtās — 1,216 miljardus eiro. Eiro noguldījumi gada laikā palielinājušies par 9%, kamēr ārvalstu valūtās tie samazinājušies par 3,9%.
MFI kapitāls un rezerves pagājušā gada beigās bija 3,558 miljardi eiro — par 3,2% mazāk nekā gadu iepriekš.
Salīdzinājumam — 2024. gadā MFI peļņa sasniedza 521,4 miljonus eiro, kas bija par 8,6% mazāk nekā 2023. gadā.
Monetārās finanšu iestādes ir kredītiestādes un finanšu uzņēmumi, kas piesaista noguldījumus no klientiem, kuri nav MFI, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus un iegulda vērtspapīros.
Aptauja
Cik liels ir jūsu ikmēneša hipotekārā kredīta maksājums?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu