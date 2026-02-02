Latvijā 28% iedzīvotāju par finanšu jautājumiem nerunā ne ar vienu, informēja "Swedbank", atsaucoties uz "Swedbank" Finanšu institūta aptaujas datiem.
Visbiežāk ikdienas tēriņi un nozīmīgāki finanšu lēmumi tiek apspriesti ar dzīvesbiedru - to atzīst 47% aptaujāto, savukārt ar citiem ģimenes locekļiem, piemēram, vecākiem, brāļiem vai māsām, par naudu runā 29%. Tikmēr konsultēšanos ar finanšu jomas profesionāļiem izvēlas 3% iedzīvotāju.
Aptaujas dati liecina, ka atvērtākā sabiedrības grupa finanšu jautājumos ir jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā līdz 30 gadiem. Viņi divtik biežāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji apspriež naudas lietas arī ārpus ģimenes loka, tādējādi gūstot iespēju mācīties no plašākas pieredzes un dažādiem skatījumiem, norāda "Swedbank".
Analizējot finanšu sadarbību ģimenēs, aptaujā noskaidrots, ka dominē modelis, kurā partneri ienākumus plāno atsevišķi, bet katrs uzņemas atbildību par noteiktām izdevumu kategorijām - tā rīkojas 44% aptaujāto. Kopīgu budžetu ar vienotiem ienākumiem un izdevumiem uztur 37% mājsaimniecību, savukārt 17% gadījumu gan ienākumi, gan izdevumi tiek pārvaldīti pilnībā atsevišķi.
Tāpat aptaujā secināts, ka zemāku ienākumu mājsaimniecībās biežāk tiek izvēlēts kopīgs ģimenes budžets. Šāds modelis, pēc iedzīvotāju domām, saistās arī ar mazāku konfliktu risku - vairums pāru ar kopīgu budžetu norāda, ka par naudu strīdas ļoti reti vai gandrīz nekad.
Lēmumi par ikdienas tēriņiem visbiežāk tiek pieņemti kopīgi (43%), tomēr 33% gadījumu tie vairāk ir sieviešu pārziņā. Lielāku pirkumu gadījumā dominē kopīga vienošanās - to atzīst 60% respondentu.
Kā lielākos izaicinājumus finanšu jautājumos iedzīvotāji minējuši atšķirīgus uzskatus par naudas pelnīšanu un tērēšanu (32%), izvairīšanos no sarunām par finansēm (25%) un naudas trūkumu (21%), kas nereti kļūst par spriedzes avotu partnerattiecībās.
Pētījuma dati atklāj, ka visbiežāk jeb 51% gadījumu galvenais pelnītājs ir vīrietis, turpretī vien 17% gadījumu galvenā ienākumu guvēja ģimenē ir sieviete. Trešdaļā jeb 33% mājsaimniecību atzīst, ka abi partneri pelna līdzvērtīgi.
"Swedbank" Finanšu institūta aptauja veikta 2025. gada jūnijā, sadarbībā ar "Snapshots", aptaujājot vairāk 1005 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā.
