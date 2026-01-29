Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina iedzīvotājus par krāpniekiem, kuri, uzdodoties par aģentūras darbiniekiem, zvana cilvēkiem un cenšas izkrāpt personas datus, banku piekļuves kodus un naudu.
Kā informēja VSAA pārstāve Iveta Daine, krāpniecisko zvanu skaits pieaug, un vislielākajam riskam pakļauti ir seniori. Aģentūra aicina iedzīvotājus par šiem riskiem izrunāties ar vecākiem un vecvecākiem, jo tieši gados vecāki cilvēki visbiežāk kļūst par krāpnieku mērķi.
Visbiežāk krāpnieki apgalvo, ka it kā nepieciešams veikt pensijas pārrēķinu, precizēt darba stāžu vai pieteikties vizītei VSAA, vienlaikus aicinot atvērt telefonā nosūtītu saiti. Izplatīta ir arī shēma, kurā tiek zvanīts par it kā VSAA sūtītas "ierakstītas vēstules" piegādi, pieprasot identitātes apstiprināšanu ar "Smart-ID" kodiem.
VSAA uzsver, ka šādos gadījumos nekādā gadījumā nedrīkst atvērt aizdomīgas saites, ievadīt personas kodu, banku autentifikācijas vai "Smart-ID" datus, kā arī izpaust maksājumu karšu informāciju. Tāpat iedzīvotāji aicināti nepaturpināt sarunu, ja zvanītājs steidzina, draud ar sekām vai mēģina radīt paniku.
Aģentūra atgādina, ka
VSAA nekad nesūta saites īsziņās, nenodrošina vēstuļu piegādi ar kurjeru starpniecību un neprasa veikt darbības internetbankā.
Ja VSAA darbinieks pats sazinās ar klientu, viņš jau zina, kam zvana, un neprasa personas kodu, neliek atvērt saites vai veikt maksājumu darbības.
Ja rodas šaubas par zvana patiesumu, iedzīvotāji aicināti nekavējoties pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, izmantojot oficiālos kontaktus. Savukārt krāpšanas aizdomu gadījumā ieteicams vērsties savā bankā un Valsts policijā.
Jau ziņots, ka 2025. gadā krāpnieki Latvijas iedzīvotājiem izkrāpa vismaz 23,7 miljonus eiro, kas ir būtisks pieaugums salīdzinājumā ar 2024. gadu. Visizplatītākais krāpšanas veids 2025. gadā bija tieši telefonkrāpšanas — reģistrēti 6479 gadījumi, kas veido aptuveni 55% no visām krāpšanām. Tās bijušas arī vispostošākās — iedzīvotāji šādi zaudējuši vairāk nekā 13 miljonus eiro.
