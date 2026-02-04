Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa teritorijā sākusi kriminālprocesu par krāpšanu lielā apmērā – kāda sieviete, atsaucoties internetā publicētam piedāvājumam par ekstrasensu seansiem, krāpniekiem nosūtījusi kopumā 27 500 eiro.
Kā informē Valsts policija, informācija par krāpšanu saņemta 2. februārī. Policija notikumus izklāsta šādi – aizvadītā gada rudenī kāda sieviete, pārlūkojot internetvietni, pamanījusi sludinājumu, kur bez maksas tika piedāvāti ekstrasensu seansi veselības uzlabošanai. Pēc saziņas ekstrasenss sievietei skaidrojis, ka jāmaksā vien par seansos izmantotajiem "materiāliem", turklāt pēc visu seansu beigām samaksātā nauda tikšot atdota.
Sākotnēji saziņa notikusi ar pašu ekstrasensu, taču vēlāk tā turpinājusies ar citu personu starpniecību. Seansu laikā, kas notika videozvanu formātā, sievietei norādīts, ka nepieciešama papildu samaksa par it kā lāsta noņemšanu.
Naudu sieviete sūtījusi pa daļām, izmantojot pasta pakalpojumus. Kopumā 9000 eiro divās daļās nosūtīti kādai sievietei, savukārt vēl 18 500 eiro sešās daļās – citai personai. Kopējā izkrāptā summa ir 27 500 eiro.
Pēc notikušā sieviete vērsās Valsts policijā, un šobrīd uzsākts kriminālprocess.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un kritiski izvērtēt internetā piedāvātos pakalpojumus, kas sola bezmaksas palīdzību veselības, emocionālu vai finansiālu problēmu risināšanā. Krāpnieki nereti izmanto cilvēku uzticēšanos, vēlmi pēc palīdzības un bailes, piedāvājot tā sauktos bezmaksas seansus, par kuriem vēlāk tiek pieprasīta samaksa par materiāliem, rituāliem vai citiem izdomātiem pakalpojumiem, vienlaikus solot naudas atgriešanu. Bieži saziņā tiek iesaistītas vairākas personas un izmantoti nestandarta maksāšanas veidi.
Valsts policija atgādina, ka krāpnieki nereti izmanto cilvēku izmisumu un ticību seansiem vai rituāliem, lai izkrāptu naudu, jo vēlme uzlabot veselību vai atrisināt personīgas problēmas var mudināt cilvēkus pieņemt nepārdomātus lēmumus. Ja rodas aizdomas par šāda veida piedāvājumiem, aicinām nekavējoties pārtraukt saziņu un vērsties Valsts policijā.
