Latvijā pazīstamais sieviešu pāris Sendija un Danute sociālajā medijā "Instagram" devis mājienu, ka ir bērna gaidībās.
Savā "Instagram" kontā viņas publicējušas video bez apraksta, kurā redzams pozitīvs grūtniecības tests, pēc kā abas sievietes sabučojas.
Lai gan plašāks komentārs pie ieraksta nav pievienots, sekotāji to uztvēruši kā paziņojumu par gaidāmu ģimenes pieaugumu.
Jau iepriekš pāris atklāti dalījies ar savu ceļu uz vecāku statusu. 2024. gada nogalē viņas vēstīja par pieredzi ar mākslīgās apaugļošanas procesu un surogācijas plāniem, kā arī par piedzīvotu ķīmisko grūtniecību. Toreiz pāris atklāti runāja par zaudējumu, uzsverot, cik bieži sievietes ar to saskaras un cik reti par to tiek runāts publiski.
Jaunākais ieraksts liecina, ka pāra ceļš uz ģimenes pieaugumu šoreiz visticamāk ir veiksmīgs.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu