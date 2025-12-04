Saeima apstiprinājusi vairākus būtiskus likumgrozījumus, kas no nākamā gada palielinās atbalstu ģimenēm ar bērniem, noteiks samazinātu 12% PVN daļai pārtikas produktu un pakāpeniski cels akcīzi alkoholam, tabakai un saldinātajiem dzērieniem.
Lielāki pabalsti ģimenēm ar bērniem
Izmaiņas Valsts sociālo pabalstu likumā nosaka, ka bērna kopšanas pabalstu turpmāk izmaksās līdz bērna pusotra gada vecumam, nevis divu gadu vecumam, kā tas bija līdz šim. Pabalsta summa tiks palielināta no līdzšinējiem 171 eiro līdz 298 eiro mēnesī. Par bērniem, kas piedzims līdz nākamā gada 2. novembrim, pabalstu izmaksās arī no 1,5 līdz 2 gadu vecumam – 42,69 eiro mēnesī, kā tas jau bijis.
Paredzētas arī izmaiņas ģimenes valsts pabalsta piešķiršanā par bērniem, kuri mācās. Turpmāk pabalstu par jaunieti vecumā no 16 līdz 20 gadiem varēs saņemt arī tad, ja viņš pilna laika klātienē studē augstskolā vai koledžā un nav laulībā. Līdz šim pabalsts tika maksāts tikai par vidusskolēniem un profesionālo skolu audzēkņiem.
No nākamā gada pieaugs arī vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts — 600 eiro pašreizējo 421,17 eiro vietā.
Palielināts tiks arī pabalsts aizbildņiem par bērna uzturēšanu
Tāpat būs lielāks pabalsts aizbildņiem par bērna uzturēšanu, par adoptējamā bērna aprūpi, kā arī paaugstināta atlīdzība, kas saistīta ar aizbildņa pienākumu veikšanu un adopcijas procesu.
Samazinātais PVN atsevišķiem pārtikas produktiem
Grozījumi skāruši arī Pievienotās vērtības nodokļa likumu, paredzot, ka daļai pamatproduktu no nākamā gada vidus piemēros samazināto PVN likmi — 12%. Grozījumu mērķis ir mazināt pārtikas sadārdzinājuma ietekmi uz iedzīvotāju dzīves līmeni.
Samazinātais PVN attieksies uz rudzu, kviešu, jauktu un bezglutēna maizi, tostarp pasterizētu un saldētu maizi ar vai bez piedevām. Šī likme tiks piemērota arī polārmaizēm, maizes rikām, radziņiem, burgeru maizītēm, lavašiem, tortiljām un pitas maizēm. Samazinājums neattieksies uz konditorejas izstrādājumiem – pīrādziņiem, kruasāniem, smalkmaizītēm, kā arī uz sausiņiem, grauzdiņiem, rīvmaizi un maizes stienīšiem.
Tāpat 12% PVN plānots piemērot svaigam, sterilizētam vai pasterizētam govs, aitas un kazas pienam. Samazinājums neattieksies uz ultrasterilizētu, kā arī kondensēto un tvaicēto pienu.
PVN samazinājums paredzēts svaigai un atdzesētai mājputnu gaļai (arī sadalītai, maltai, atkaulotai), kā arī subproduktiem, taču netiks attiecināts uz saldētu gaļu.
Samazinātā likme būs spēkā arī svaigām mājputnu olām čaumalās.
Plānots, ka pazemināto PVN piemēros no 2025. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Akcīzes nodokļa pieaugums
Tāpat izmaiņas paredz pakāpenisku akcīzes nodokļa kāpumu alkoholam, tabakai un saldinātajiem dzērieniem.
No nākamā gada tiks paaugstināta akcīzes likme vairākām preču grupām, tostarp stiprajam alkoholam, tabakas izstrādājumiem, bezalkoholiskajiem un enerģijas dzērieniem.
No nākamā gada 15. marta paredzēts akcīzes pieaugums stiprajam alkoholam, bet no 2028. gada 1. marta — visiem alkoholiskajiem dzērieniem. Paredzams, ka stiprā alkohola cena pieaugs par 51 centu, vīna cena – 15 līdz 30 centiem, bet alus pudele kļūs par 3 centiem dārgāka.
Tabakas izstrādājumu nodoklis nākamgad un no 2027. gada augs straujāk — par 5% vairāk, nekā iepriekš plānots. No 2028. gada viena cigarešu paciņa maksās par 2,20 eiro vairāk, sasniedzot 7,50 eiro. Karsējamai tabakai maksa kāps par 35 centiem, bet divu mililitru e-šķidruma iepakojuma cena kāps par 15 centiem.
No 2028. gada paaugstināts nodoklis attieksies arī uz saldinātajiem dzērieniem, savukārt enerģijas dzērieniem tiks noteikta atsevišķa akcīzes likme.
Tāpat plānots ar akcīzi aplikt arī bezalkoholiskos gāzētos dzērienus, kas tiek gatavoti sabiedriskās ēdināšanas vietās. Šobrīd šie dzērieni nav aplikti ar akcīzi.
