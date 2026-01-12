Igaunijā pērn reģistrēti 9092 jaundzimušie, kas ir par 551 jaundzimušo jeb nepilniem 6% mazāk nekā 2024. gadā, liecina Igaunijas Iekšlietu ministrijas iedzīvotāju reģistra dati.
No pērn Igaunijā reģistrētajiem jaundzimušajiem 4354 bija meitenes un 4738 - zēni.
Gada laikā piedzima 102 dvīņu pāri, kā arī trīs reizes tika reģistrētas trīnīšu dzemdības.
Visbiežāk vecāki pērn meitenēm izvēlējās vārdus Mia, Sofija, Emma, Eva, Olīvija, Amēlija, Marija, Marta, Nora un Emīlija, bet zēniem populārākie vārdi bija Marks, Olivers, Lukass, Sebastjans, Karls, Hugo, Leons, Robins, Johanness un Lūkass.
Kopumā pagājušajā gadā tika reģistrētas 5426 laulības, bet 2984 laulības tika šķirtas. 2024. gadā Igaunijā reģistrēja 5775 laulības, bet 2793 laulības šķīra.
Pērn reģistrēto mirušo skaits sasniedza 15 427, kas ir par 169 nāves gadījumiem mazāk nekā iepriekšējā gadā.
Situācija Latvijā
Precīti kopējie 2025. gada dzimušo skaita dati Latvijā vēl nav publicēti pilnā gada apjomā, taču provizoriskie dati par 2025. gada desmit mēnešiem rāda, ka Latvijā līdz oktobrim bija reģistrēti 9 887 jaundzimušie.
Tā kā dati aptver līdz 31. oktobrim 2025, tad pieņemot arī novembra–decembra mēnešus (kur parasti mēnesī dzimst ~900–1000 bērnu), var prognozēt, ka kopā 2025. gadā Latvijā varētu būt ap ~11–11,5 tūkstošiem jaundzimušo.
Tātad salīdzinājumā ar Igaunijas 9 092 jaundzimušajiem 2025. gadā, Latvijā to skaits būs lielāks — aptuveni ~11–11,5 tūkstoši.
