Noslēdzot publikāciju sēriju par ceļojumiem apkārt pasaulei, ir vērts pieminēt arī drosmīgās sievietes un Austrālijas latviešu dēkaini ar franču prievārdu de Vilnīts ar noslēpumainu dzīvesstāstu. Tagad viņa vārdā ir nosaukta iela ekskluzīvā rajonā Sidnejas pievārtē.
Drosmīgas sievietes
Bija laiks, kad sievietēm bija ierobežotas vai pat liegtas iespējas iegūt izglītību, brīvi izvēlēties karjeru un dzīvesveidu. Arī ceļošana vienatnē daudziem šķita neiedomājama – kur nu vēl drosme doties apkārt pasaulei! Tomēr bija sievietes, kuras nevēlējās samierināties ar ierasto kārtību un uzdrošinājās pārkāpt sava laikmeta noteiktās robežas. Te var pieminēt Minnu Freimani, skolotāju un publicisti, pirmo zināmo latviešu sievieti, kura jau 19. gadsimta 70. gados devās tālos un tolaik neparastos ceļojumos. Viņa apmeklēja Kaukāzu, vēlāk ceļoja pa Rietumeiropu un aizkļuva pat līdz Ēģiptei.