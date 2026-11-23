Ziemas ainavas un aizsalušās ūdenstilpes vilina slidotājus, pastaigu cienītājus un zemledus makšķerniekus, taču patiesība ir skarba – ledus nekad nav simtprocentīgi drošs. Pat ilgstošs sals negarantē vienmērīgu biezumu, jo zemūdens straumes un avoti nemanāmi vājina tā izturību. Šoreiz aplūkosim bīstamākās vietas uz ledus un svarīgākos drošības soļus, kā rīkoties pašam vai glābt citus, ja notikusi nelaime. Konsultē VUGD Prevencijas pārvaldes vecākā inspektore Irita Slavinska.
Lēmuma pieņemšana par kāpšanu uz ledus vienmēr ir paša atbildība, turklāt strikti jāievēro pašvaldību noteiktie aizliegumi.
Kāpēc sals un biezums negarantē izturību
Ilgstošs sals automātiski nenozīmē ledus drošību. Pat ja vienā punktā ledus šķiet biezs un stabils, tas nenozīmē, ka šāds klājums būs visā ūdenstilpē. Ledus sega veidojas ļoti nevienmērīgi, jo to nemitīgi ietekmē zemūdens straumes, avoti, sniega kārta un gaisa temperatūras svārstības. Ar vienu mērījumu nepietiek, lai garantētu izturību.