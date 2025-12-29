No 2026. gada Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mūža stipendiju saņēmēju pulkam pievienosies 12 izcili Latvijas kultūras nozares pārstāvji, tostarp latviešu mūzikas dižgars Raimonds Pauls, informē VKKF. Mūža stipendijas apmērs noteikts 390 eiro mēnesī.
VKKF mūža stipendija Raimondam Paulam piešķirta par viņa ilggadējo un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mūzikas kultūrā. Pianists un komponists ir viens no spilgtākajiem Latvijas populārās mūzikas autoriem, kura daiļrade ietekmējusi vairākas paaudzes.
Līdztekus Paulam stipendijas no nākamā gada saņems arī rakstniece, dzejniece un dramaturģe Māra Zālīte, laikmetīgās dejas aizsācēja Latvijā Olga Žitluhina, kā arī rakstniece un dramaturģe Inga Ābele.
Stipendiju saņēmēju vidū ir arī estrādes dziedātāja un mūzikas pedagoģe Aija Kukule, literatūrzinātniece un publiciste Janīna Kursīte-Pakule, teātra un kino aktrise Indra Briķe, kā arī mākslas vēsturniece Silvija Grosa.
Mūža stipendijas piešķirtas arī mākslas un dizaina profesionālei Helēnai Mednei, dokumentālā kino operatoram Gunāram Bandēnam, restauratorei-meistarei Ārijai Ubarstei un valsts emeritētajai zinātniecei Beatrise Reidzāne.
VKKF mūža stipendijas tiek piešķirtas par izcilu un ilgtspējīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā, nodrošinot valsts atzinību un finansiālu atbalstu nozares autoritātēm.
