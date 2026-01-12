Partly cloudy -10.6 °C
P. 12.01
Reina, Reinholds, Reinis, Renāts
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#grāmatas #karš

"Interese par ukraiņu nacionālisma vēsturi ir augsta." Saruna ar vēsturnieku Aleksanderu Gogunu

Diāna Strupaste / Latvijas Avīze
2026. gada 12. janvāris, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 12. janvāris, 14:00
Aleksanders Goguns: "Nevar teikt, ka ukraiņu nacionālisti manu grāmatu celtu lielā godā, lai gan Kremlim mana monogrāfija ir ļaunuma iemiesojums."
Aleksanders Goguns: "Nevar teikt, ka ukraiņu nacionālisti manu grāmatu celtu lielā godā, lai gan Kremlim mana monogrāfija ir ļaunuma iemiesojums."
Foto: Foto no privātā arhīva.

Izdevniecība "Latvijas Mediji" izdevusi grāmatu "Starp Hitleru un Staļinu. Ukraiņu sacelšanās kustības vēsture" latviešu valodā. Tās autors ir Berlīnē mītošais vēsturnieks Aleksanders Goguns, kurš jau ilgstoši sadarbojas ar latviešu kolēģiem.

Reklāma

Balstoties arhīvu dokumentos, dalībnieku intervijās un memuāros, autors analizē Ukrainas nacionālistu organizācijas (OUN) un Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) darbību Otrā pasaules kara laikā. Grāmatā atklāta sarežģītā cīņa pret vācu okupantiem, padomju režīmu un poļu spēkiem. Autors detalizēti apraksta padomju specoperācijas pret OUN–UPA līderiem Jevhenu Konovalecu, Romanu Šuheviču, Stepanu Banderu u. c., kā arī NKVD taktiku, piemēram, "vilkačus višivankās", kuri maskējās par sacelšanās kustības dalībniekiem. Darbs piedāvā daudzslāņainu skatījumu uz ukraiņu nacionālo pretošanās kustību divu totalitāro režīmu krustcelēs, kā arī rosina salīdzināt šo cīņu ar līdzīgām norisēm okupētajās Baltijas valstīs.

Aleksanders Goguns. "Starp Hitleru un Staļinu. Ukraiņu sacelšanās kustības vēsture".
Aleksanders Goguns. "Starp Hitleru un Staļinu. Ukraiņu sacelšanās kustības vēsture".
Foto: Publicitātes

Kas jūs motivēja sarakstīt grāmatu par ukraiņu sacelšanās kustību tieši šādā starptotalitārā kontekstā – starp Staļinu un Hitleru?

A. Goguns: Pusaudža gados es izlasīju Viktora Suvorova grāmatu "Ledlauzis", kas man izkliedēja jebkādas simpātijas pret padomju iekārtu. No šāda skatpunkta es raudzījos uz Otro pasaules karu Austrumeiropā un sāku meklēt vietējo "trešo spēku" – tos, kuri noraidīja gan Hitleru, gan Staļinu. Vlasovieši tomēr bija Reiha sabiedrotie. Tā es nonācu pie banderiešiem, jo īpaši tāpēc, ka ukraiņu valoda ir tuva krievu valodai, to bija viegli apgūt, braucieniem uz Kijivu vīzas nebija vajadzīgas, un tā es iedziļinājos šajā tēmā. Un es to nenožēloju, jo Ukrainas vēsture ir saistīta ar Krievijas, Polijas, Rumānijas, Čehoslovākijas – Čehijas un Slovākijas, Vācijas un Austrijas vēsturi, kā arī ar ebreju vēsturi un holokaustu.

Interese par ukraiņu nacionālisma vēsturi dažādās valstīs pastāv un saglabājas augsta jau pēdējos trīsdesmit piecus gadus. Pilnīgi negaidītus panākumus mana grāmata guva Čehijā – tā saņēma vairākas pozitīvas recenzijas un kļuva par bestselleru. Rumānijā nekas tamlīdzīgs nenotika, lai gan šī valsts robežojas ar Ukrainu un tās iedzīvotāju skaits ir divarpus reižu lielāks nekā Čehijā.

Kuri avoti izrādījās visvērtīgākie, pētot UPA un citu ukraiņu partizānu struktūru darbību?

Pirmkārt, OUN un UPA iekšējie avoti – to vadības dokumenti, politiskie materiāli, kongresu un partijas konferenču lēmumi. Turklāt ļoti nozīmīgas bija manas intervijas ar OUN veterānu Jevhenu Stahivu, kurš vadīja pagrīdi Donbasā, kā arī ar UPA virspavēlnieku 1950.–1954. gadā Vasiļu Kuku. Viņu stāstus es salīdzināju ar 1930.–1950. gadu dokumentiem. Protams, es sarunājos arī ar padomju izlūkdienestu un specdienestu veterāniem, tostarp ar Georgiju Saņņikovu, kurš ieslodzījumā uzraudzīja Kuku. Un 2008. gadā Saņņikovs mēģināja mani pārvilināt savā pusē – ļoti maigi, ar "burkānu", nevis "pātagu", taču es paliku pie saviem uzskatiem.

Ar kādām grūtībām vēl jūs saskārāties, strādājot arhīvos Ukrainā, Krievijā, Polijā vai Vācijā?

Ukrainā situācija ar arhīviem ir labāka nekā Krievijā, taču arī Kijivā SBU ("Sluzhba bezpeky Ukrayiny" – Ukrainas Drošības dienests. – Red.) arhīvā neizsniedz visu nepieciešamo, bet militārās izlūkošanas arhīvs ir slēgts. Polijā un Vācijā es nekad neesmu saskāries ar jebkādām grūtībām darbā ar arhīviem. Krievijā arhīvu vadība un viss arhīvu oficiālais aparāts 2012. gadā izdeva dokumentu krājumu par OUN Otrā pasaules kara gados, kurā vairākos FSB ("Federaļnaja služba bezopasnosti" – Krievijas Federālais drošības dienests, kas ir padomju Valsts drošības komitejas jeb VDK pēctecis. – Red.) arhīva dokumentos daļa teksta ir izņemta. Ir norādīts, ka dokuments saīsināts – blakus ir zvaigznīte, bet apakšā piezīme: dokumenta daļa ir zudusi. Es, balstoties uz citiem datiem, pieņēmu, kas tieši atradās šajā it kā zudušajā teksta daļā. Nosūtīju pieprasījumu FSB arhīvam, sakot: parādiet dokumentus, jo preses konferencē tika apgalvots, ka pie visiem dokumentiem ir atsauces un tos var apskatīt. No FSB arhīva atnāca kafkiskais atteikums Nr. 10/A-3648: arhīvs garantē, ka dokumenti ir autentiski un atbilst īstenībai. Lasiet krājumu. Vai tā ir falsifikācija vai nav? Izskatās, ka ir. Es par šo divsējumu uzrakstīju asu recenziju, publicēju to Kijivā – gan drukātā laikrakstā, gan internetā, un kopš 2012. gada septembra es Krievijā nevaru rādīties.

Tomēr pat tagad Maskavas arhīvos var un vajag atrast daudz vērtīga, tostarp attālināti, pat oficiāli pasūtot kopiju izgatavošanu pāri robežai. Daudzi dokumenti ir atvērti, bet daļa – plānveidā tiek atslepenoti. Tā jau 2023. gadā pēc mana pieprasījuma tika atslepenota un man izsniegta izmeklēšanas lieta par tiem diviem cilvēkiem, kuri 1941. gadā uzspridzināja Dņipro HES. Šo pieprasījumu es iesniedzu tāpēc, ka nedēļu iepriekš krievi uzspridzināja Kahovkas HES. Es biju pirmais vēsturnieks, kurš lasīja šos dokumentus. Tos tik viegli izsniedza, jo atslepenošanas termiņš šādiem materiāliem ir 75 gadi pēc to izveides.

Cik uzticami, jūsuprāt, padomju un vācu propaganda atspoguļoja ukraiņu partizānu lomu kara gados?

Viss bija kā spoguļattēlā. Nacisti attēloja banderiešus kā boļševiku līdzskrējējus, bet padomju vara pasniedza OUN kā nacistu kalpus. No tā izriet, ka gan vieni, gan otri izvairījās no patiesības.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Kā jūs redzat ukraiņu sacelšanās kustības ideoloģisko kodolu un kā tas mainījās kara gaitā?

Tajā laikā OUN – turklāt abas tās frakcijas – atradās labējo radikāļu pozīcijās. 1939. gada septembrī Sciborskis, Andrija Meļnika – viena no OUN līderiem – labā roka, uzrakstīja Ukrainas konstitūcijas projektu, kura pirmās rindkopas pirmajā rindā bija aprakstīta viņu sapņa būtība: "Ukraina ir suverēna, autoritāra, totalitāra, profesionāli organizēta valsts…" Es nezinu citus piemērus vēsturē, kad totalitārismu būtu plānots ieviest konstitucionālā līmenī. Taču vēlāk, kad Trešais reihs sāka ciest sakāves, ukraiņu nacionālisti nolēma veidot aliansi ar angloamerikāņiem, tāpēc sāka demokratizēt savu programmu; šis process sākās 1942. gada pašās beigās un turpinājās arvien pieaugošā tempā. Pēc kara emigrācijā OUN pārgāja no totalitārisma uz konservatīvismu, kura ietvaros atrodas arī pašlaik. Pēc četriem gadiem – 2029. gadā – šī partija svinēs simtgadi.

Ukrainas Sacelšanās armijas pēdējais galvenais komandieris Vasiļs Kuks.
Ukrainas Sacelšanās armijas pēdējais galvenais komandieris Vasiļs Kuks.
Foto: Aleksanders Goguns

Kādu lomu spēlēja attiecības starp UPA un civiliedzīvotājiem? Cik lielā mērā partizānu uzskati sakrita vai konfliktēja ar vietējo iedzīvotāju interesēm?

Attieksme pret poļu civiliedzīvotājiem bija briesmīga: 1943.–1944. gada slaktiņi. Taču vēlāk etniskās tīrīšanas tika pārtrauktas, un 1945.–1947. gadā notika pat kopīgas operācijas ar poļu antikomunistisko pagrīdi. Attiecībā uz ukraiņiem – vairākums atbalstīja nacionālistus, bet mazākums bija iebiedēts no nacionālistiski noskaņotu kaimiņu puses un tāpēc arī viņiem nepretojās. Kopumā OUN bija dziļi iesakņojusies ukraiņu laukos, un, lai to no turienes izravētu, NKVD ("Narodnij komissariat vnutrennih del" jeb Iekšlietu tautas komisariāts. – Red.) un MGB ("Ministerstvo gosudarstvennoj bezopasnosti" jeb Valsts drošības ministrija. – Red.) bija nepieciešami milzīgi resursi.

Runājot par vietējo iedzīvotāju interesēm, tas ir vērtējuma jautājums: cik lielā mērā Volīnijas zemnieku tiešajās interesēs bija neatkarīga Ukraina, un cik – vienkārša izdzīvošana tajā brīdī? Toreiz suverenitāti neizdevās iegūt, bet simtiem tūkstošu cilvēku dzīve tika salauzta. Vienlaikus fakts bija tas, ka Sacelšanās armija centās neveikt kaujas un diversijas pret vāciešiem ciemu tuvumā, lai nepievilinātu soda vienības, jo ciemos dzīvoja partijas biedri, līdzgaitnieki un radinieki.

Kā ukraiņu partizāni mijiedarbojās ar nacistu un padomju specdienestiem? Kas šajās attiecībās bija vispretrunīgākais?

Atbildi jāsāk ar ukraiņu nacionālistiem, kuri sāka sadarboties ar padomju specdienestiem jau no savas Ukrainas militārās organizācijas izveides brīža Prāgā. Jo galvenais pretinieks toreiz bija Polija, bet kopīgs ienaidnieks apvieno. Tā paša iemesla dēļ ukraiņu nacionālisti sadarbojās ar Lietuvas specdienestiem, bet vēlāk – ar Veimāras republikas un nacistiskās Vācijas izlūkdienestiem. Parasti visi ņem par pilnu padomju terorista Pāvela Sudoplatova memuārus, kuros viņš apgalvo, ka esot apmānījis OUN līderi Jevhenu Konovalecu, sakot, ka pārstāv pretpadomju pagrīdi PSRS teritorijā. Taču, visticamāk, Konovalecs šai muļķīgajai pasakai neticēja un apzināti gāja uz sadarbību ar padomju valsts drošības iestādēm, bet Sudoplatovs viņu vienkārši nogalināja kārtējās sarunu kārtas laikā – precīzāk, uzspridzināja 1938. gadā. Ar nacistiem ukraiņu nacionālistu ceļi šķīrās 1941. gada septembrī, taču no 1944. gada beigām atjaunojās taktiska alianse pret PSRS. Padomju valsts drošības dienestiem neizdevās pakļaut savai ietekmei OUN emigrācijā 70.–80. gados.

Kādi mīti par UPA darbību, jūsuprāt, sabiedriskajā apziņā saglabājās visnoturīgāk līdz pat šai dienai?

Runājot par rietumvalstīm, tur tradicionāli tiek pārspīlēts OUN un attiecīgi arī UPA antisemītisms. Taču ebreji ukraiņu nacionālistiem bija nenozīmīgs ienaidnieks – turklāt ne patstāvīgi, bet tikai kā krievu vai poļu līdzgaitnieki. Savukārt Krievijā varas iestādes ukraiņu nacionālistus attēlo kā nacistu līdzskrējējus, un ir cilvēki, kuri nevēlas ticēt faktam, ka UPA karoja arī pret vāciešiem. Darbojas vienkārša bināra loģika: ja pret sarkano armiju – tātad par vāciešiem. Retais aizdomājas, ka, piemēram, Sīrijā nesen norisinājās karš "visi pret visiem" (bellum omnium contra omnes), un līdzīga situācija bija vērojama Rietumukrainā 1943.–1944. gadā.

Ukrainas Sacelšanās armijas kaujinieku grupa.
Ukrainas Sacelšanās armijas kaujinieku grupa.
Foto: No Ukrainas Drošības dienesta nozares valsts arhīva

Kā jūsu pētījums sasaucas ar mūsdienu diskusijām par vēsturisko atmiņu un nacionālo identitāti Ukrainā?

Nevar teikt, ka ukraiņu nacionālisti manu grāmatu celtu lielā godā, lai gan Kremlim mana monogrāfija ir ļaunuma iemiesojums. 2014. gadā to izņēma no tirdzniecības Krievijā, un līdz šim es nezinu metiena likteni – domāju, ka grāmatas kaut kur klusi tika sadedzinātas. Man ir ukraiņu "Facebook" draugi, kuri šobrīd atrodas frontē, un laiku pa laikam viņi man caur "Facebook" ziņapmaiņu atsūta fotogrāfijas: viena vai otra mana grāmata – ierakumos. Tas ir sava veida brīvā laika pavadīšanas veids; acīmredzot mani darbi dod iedvesmu kaujā un palīdz novērst domas no smagās kara ikdienas.

Runājot par oficiālo Ukrainas vēstures politiku, tā būtiski mainās līdz ar katru prezidentu, un Zelenskis pret padomju pagātni izturas ar mazāku noraidījumu nekā, piemēram, Porošenko vai Juščenko. Ar atsevišķiem ukraiņu kolēģiem es uzturu kontaktus, sadarbojamies, draudzējamies, taču par kādu sistemātisku, plaša mēroga sadarbību ar valsts institūcijām šobrīd runas nav. Situācija Ukrainā daudzos aspektos ir smaga.

Kādi ir jūsu turpmākie plāni?

Latvijā es vēlētos latviešu valodā izdot divas citas savas monogrāfijas, kas jau ir iznākušas vairākās valodās. Konkrēti Lietuvā jau tika publicēta grāmata "Staļina komando" par sarkano partizānu zvērībām. Domāju, ka latviešu lasītāji to īpaši novērtētu saistībā ar Vasīlija Kononova lietu. Tikko Tallinā igauņu valodā ir iznākusi mana monogrāfija "Pārdomāts pasaules gals. Kā Staļins gatavoja Trešo pasaules karu". Runājot par jaunām grāmatām, pašlaik es vēlētos uzrakstīt monogrāfiju "Pasaules revolūcijas maršs, 1939–1945" – par staļinisma noziegumiem Otrā pasaules kara laikā: starptautiskajiem, iekšpolitiskajiem un militārajiem noziegumiem. Šajā grāmatā es varētu izgaismot arī Latvijas vēstures fragmentus – no deportācijām līdz latviešu dalībai kaujas darbībās abās frontes pusēs. Tam ir nepieciešami līdzekļi arhīvu izpētei un pētījumu veikšanai.

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Reklāma
Tēma
Izdevniecība "Latvijas Mediji"
Tēmturi
#grāmatas #karš
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma