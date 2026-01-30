29. janvārī bārā "Aleponija" uz omulīgu pasēdēšanu par godu grāmatas "Nekas man nepatīk" oficiālajai atvēršanai aicināja tās autors Rolands Virks un izdevniecība "Latvijas Mediji". Vakara gaitā par dzīvi un literatūru sarunājās Rolands Virks un Vilis Kasims, muzicēja Reinis Jaunais.
Stāstu krājumā "Nekas man nepatīk" Rolands Virks ar asu satīru un absurda humoru portretē mūsdienu cilvēka ikdienas pieredzi, eksistenciālās šaubas un sabiedrības dīvainības. Grāmata ir ne tikai literārs piedzīvojums, bet arī kultūras komentārs — tajā tiek izgaismotas dažādas sociālas parādības, birokrātijas absurdi, tehnoloģiju ietekme uz cilvēku, kā arī indivīda vientulība un identitātes meklējumi. Teksts ir intensīvs, valodiski izsmalcināts un stilistiski eksperimentāls, kas padara to par spilgtu piemēru mūsdienu latviešu prozas subjektīvajām tendencēm.
Vaicāts par to, kas tad īsti nepatīk vai tomēr patīk stāstu varonim, krājuma autors ar sev raksturīgo humora izjūtu saka:
"Manam stāstu varonim nekas nepatīk. Nav pat vērts jautāt.
Protams, patīk, ja ieskā galvu vai uzdāvina divsimt eiro. Patīk arī, ja slavē un saka — viss būs labi. Manam prozas varonim, līdzīgi kā man, patīk, ja mammai, māsai un mīļotajai klājas lieliski. Tam patīk arī draugi un kolēģi, ja vien tie nerunā par daudz. Manam stāstu varonim patīk daba, bet ne Kurzeme — smilšu un priežu dēļ. Viņam patīk draugi — Raimonds, Rihards, Uģis, Romāns un vēl daži. Vērīgs lasītājs sapratīs ātri — manam prozas varonim patīk daudz vairāk nekā nepatīk. Paradokss."
Rakstnieks, žurnālists un atdzejotājs Rolands Virks dzimis Jēkabpilī, ieguvis maģistra grādu klasiskajā filoloģijā. 2023. gadā debitējis literatūrā ar stāstu krājumu "Cilvēki man nepatīk", kas tika nominēts Latvijas Literatūras gada balvai nominācijā "Debija". Viņa publicistiskie raksti lasāmi portālā "Tvnet", kur autors raksta par dažādām kultūras, vēstures un sabiedriskām norisēm. Papildu literārajām aktivitātēm Virks ir arī grupas "Four Minute Man" dalībnieks, aktīvs lasītājs un literatūras entuziasts.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
